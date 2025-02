“El Barça tiene ganas de demostrar lo bueno que es”

Publicado por Agències Verificado por Creado: Actualizado:

El técnico del Barça, Hansi Flick, destacó antes del partido frente al Rayo Vallecano, más allá de buscar hoy (21.00) un triunfo que les hará recuperar el liderato de la Liga 79 días después, lo que quiere su equipo. “Es importante liderar la clasificación, porque eso ayuda muchísimo a creer y nos da confianza. Pero lo importante es liderarla al final”, dijo Flick, quien considera que las alternancias en cabeza de la tabla demuestra “lo igualada que está la Liga y que hay muchos equipos que pueden ganar a cualquiera. Tengo la sensación de que realmente el equipo quiere demostrar lo bueno que es. Les encanta entrenar, adoran mejorar. Es lo que vemos. Queremos mejorar y hay que seguir avanzando”, añadió el azulgrana.

El alemán dijo que su equipo quiere aprovechar los tropiezos del sábado de Madrid y Atlético. “El Rayo está haciendo un trabajo extraordinario, tiene un entrenador increíble y por eso están teniendo éxito. Ya me lo advirtieron cuando llegué, que era un equipo valiente contra el que no era fácil jugar, con esa presión e intensidad alta que pone a los partidos”, añadió. Flick, acostumbrado a eludir cualquier tipo de polémica, quiso valorar la expulsión de Bellingham el sábado. “Es una falta de respeto, pero no soy quien tiene que decidir. A mis jugadores les digo que no pierdan el tiempo o energía en hablar con los árbitros. Ya hay un jugador en el campo que tiene permiso para discutir con el árbitro, que es el capitán. No me gustan este tipo de comportamientos y les he vuelto a insistir a mis jugadores sobre ello”, manifestó Flick. Al entrenador del Barça tampoco le gusta que se permitan tanto las pérdidas de tiempo. “Tengo varias cosas en mi lista. Me encantaría hablarlo con la Liga y sus responsables. Podemos hacer mejor las cosas, pero este no es sitio para discutirlo”, dijo. También confirmó la presencia de Araujo en la lista y se deshizo en elogios hacia Lamine Yamal. “Vi un vídeo de cuando Marc Bernal, Lamine y Cubarsí tenían 11 años, y era increíble. Disfrutan jugando al fútbol. Se agradece muchísimo que tengan ese hambre, y Lamine tiene las cualidades también para marcar goles”, subrayó el entrenador.

El Espanyol y el Athletic firmaron tablas (1-1) con goles de Roberto Fernández y Sancet, en un duelo con un anfitrión competitivo y un rival que no renunció al triunfo, y que estuvo marcado por la decisión del árbitro de detener el juego unos minutos en la primera parte por los insultos racistas que recibió Maroan. Iñaki Williams desveló que algunos individuos presentes en la grada se dirigieron a Maroan Sannadi como “puto moro”, y señaló que “no es la primera vez que pasa” algo así en el recinto blanquiazul, donde el delantero ya sufrió insultos racistas en 2020. “Al fútbol se tiene que venir a disfrutar. Es un domingo, buen día, dos de la tarde.. No pueden ocurrir este tipo de cosas. Maroan ha hecho una jugada individual, ha salido el balón a córner y le han insultado: ‘puto moro’. No es la primera vez que pasa aquí, a mí ya me pasó años atrás”, indicó tras el encuentro. Sin embargo, no quiso generalizar y defendió al resto de la afición del Espanyol. “Creo que eso no debe empañar a la afición del Espanyol. Tienen leyendas como N’Kono, de color negro, un lateral derecho marroquí.. Al fútbol se tiene que venir a apoyar. Los jugadores del Espanyol necesitan a su afición y no que cuatro empañen lo que es el verdadero fútbol. Es una lástima, el árbitro ha actuado muy bien, han salido las pantallas. Luego no he entendido muy bien por qué me pitaban, pero esperemos que se corrija y que se castigue a los autores”, afirmó. “El Espanyol condena rotundamente, de nuevo, cualquier muestra de racismo en los campos de fútbol”, señaló el club blanquiazul en las redes sociales mientras se jugaba el partido.

Huesca y Granada empataron (1-1) en un partido de más emoción que juego en el que el cuadro andaluz, con un jugador menos durante toda la segunda parte, supo aguantar y defenderse sin renunciar a nada, no sabiendo aprovechar la ocasión el equipo aragonés de asaltar el liderato. Por su parte, el Real Zaragoza perdió frente al Burgos (0-1), en un partido marcado por una polémica decisión arbitral, la expulsión de Dani Gómez.

El Madrid recurrirá la roja a Bellingham

El Madrid presentará alegaciones contra la expulsión de Bellingham ante el Osasuna, demostrando con vídeos que lo dicho a Munuera Montero no coincide con lo que el colegiado reflejó en el acta. El árbitro redactó que le expulsó por decirle “fuck you” y el Madrid probará que lo que pronunció fue “fuck off”, una expresión que Bellingham aseguró es coloquial en inglés y la tradujo como “joder”.

Dos seguidores del Villarreal, agredidos

Villarreal, Valencia y la Liga condenaron ayer la agresión sufrida el sábado por dos aficionados tras el partido. Según el primer club, un grupo de personas agredió a los dos seguidores, ambos con diversidad funcional. Uno de ellos pasó la noche del sábado en observación, mientras que el otro fue derivado al Hospital General de Castellón, donde ayer permanecía ingresado con una fractura maxilofacial completa.