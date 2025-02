“La Paeria debe rectificar para que el Lleida sea viable”

Publicado por Segre Verificado por Creado: Actualizado:

Aficionados, peñistas, jugadores y miembros del club, y representantes del grupo municipal de ERC se concentraron ayer a primera hora ante la sede de la Paeria para protestar por el nuevo convenio ofrecido al Lleida por el equipo de gobierno con relación al uso del Camp d’Esports. La propuesta de “uso especial” es por un periodo de 4 años, con la obligatoriedad de compartir el estadio y a coste cero para el Lleida.

Marc Torres, adjunto a la presidencia del Lleida y presente en la convocatoria, reiteró que “nos sentimos menospreciados porque la propuesta, ni en forma ni en contenido, es la adecuada para garantizar la viabilidad económica del club. Si la Paeria ama al Lleida y quiere realmente que haya fútbol profesional, debe hacer un replanteamiento. La propuesta no puede ser aceptada. Estamos a la expectativa por si rectifica porque con esta opción el club no es viable”.

Torres aseguró que “siempre hemos estado abiertos al diálogo, pero ha de ser una propuesta a largo plazo. Nuestro proyecto pasa por llegar al fútbol profesional, lo que implica disponer de instalaciones de titularidad propia o a través de concesión administrativa a largo plazo. Es que no hay otra alternativa. Es cierto que no podemos contratar por las deudas que arrastramos, pero el ayuntamiento nos puede ayudar y no lo ha hecho nunca, sino todo lo contrario”.

Sobre la querella que anunció el pasado viernes contra el alcalde Fèlix Larrosa, el concejal de Deportes Jackson Quiñónez, el jefe de gabinete Xavier Batalla y la primera teniente de alcalde Begoña Iglesias por tráfico de influencias y prevaricación, Torres dijo que “las declaraciones del alcalde del viernes, explicando que se ejecutaría la sentencia, creemos que responden a intereses particulares de personas que forman parte del gabinete. No dejaremos pasar ni una. Estas conductas no solo afectan al Lleida, sino también a la ciudad. Defenderemos al Lleida a muerte y haremos todo lo posible por que el club continúe”. Además de la presencia de representantes de ERC apoyando la protesta, el grupo municipal de Junts envió un comunicado en el que pide al equipo de gobierno que llegue a un acuerdo con el Lleida.