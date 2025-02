Derbi con mucho morbo

Publicado por Xavier Pujol Redactor Esports Segre Verificado por Creado: Actualizado:

Lleidanet Alpicat y Pons Lleida dirimirán hoy (20.00) en el Antoni Roure el segundo derbi entre equipos leridanos de la OK Liga, un duelo desigual mirando la clasificación pero con mucho en juego, sobre todo para los locales. Los de Sito Expósito necesitan sumar para seguir en la lucha por eludir el descenso y los de Edu Amat para no descolgarse de las primeras posiciones y llegar con buenas sensaciones a la Copa del Rey de dentro de dos semanas.

Expósito reconoció que “nos jugamos mucho, claro que sí, pero hace días que estamos diciendo que cada partido es una final para nosotros y la de mañana es una de ellas y saldremos a ganarla”, al tiempo que aseguró que en su equipo “hay muchas ganas de derbi, porque es una motivación especial y queremos vivirlo en un pabellón lleno”.

Para el técnico del Alpicat la diferencia en la clasificación entre ambos conjuntos –13 puntos– “no nos afectará. Éramos conscientes de que estaríamos abajo durante toda la temporada. Estaremos hasta final bailando sobre la fina línea del descenso”, señaló.

Edu Amat, por su parte, avisó del potencial del Alpicat en casa. “Por mucha diferencia que haya en la clasificación es un derbi y hay una motivación extra para ambos. Además, es una pista súper difícil, donde solo han sido capaces de ganar Liceo y Voltregà”, declaró el técnico listado, que reconoció que van con la lección aprendida de la ida. “De los errores se aprende y creo que a partir de ese partido (4-4) el equipo dio un paso adelante a nivel mental. Evidentemente tenemos la espina clavada de lo que pasó en la primera vuelta”, apuntó.

El Vila-sana recibe al Alcalá con la importante baja de Luchi Agudo

El Vila-sana recibe esta tarde (19.00) al Alcalá madrileño, ante el que no puede fallar si quiere mantenerse con opciones de asaltar la primera posición. Se mide a un recién ascendido que va camino de certificar su regreso a la OK Liga Plata, clasificado en antepenúltimo lugar a cinco puntos de la salvación que marca el Bigues i Riells. Las leridanas son claramente favoritas, pero hoy tendrán la importante baja de Luchi Agudo, que se lastimó una rodilla y hasta el lunes no se conocerá el alcance de la lesión. “Es una baja importante, pero tenemos que seguir. El rival se juega no bajar y esto le hace ser más peligroso. Intentaremos hacer nuestro juego e intentar mejorar la eficacia en ataque”, señaló el técnico Lluís Rodero.