El Alpicat coge aire

El histórico derbi leridano de la OK Liga se tiñó de rojo con una victoria épica del Lleidanet Alpicat, que se impuso por 4-2 al Pons Lleida en un partido vibrante y que abarrotó las gradas del Antoni Roure, en una jornada con un ambiente de hockey espectacular. El choque comenzó con el Alpicat más decidido en ataque, buscando sorprender a un Pons Lleida que tardó en entrar en calor. Iago Vázquez tuvo la primera clara ocasión con un disparo alto tras una gran asistencia de Miquel Serret, pero no logró definir. Las hostilidades no tardaron en desatarse cuando Marc Vázquez y Fran “Tombita” Torres protagonizaron un rifirrafe que terminó con el primero con una tarjeta azul que no ocasionó tiro directo porque el juego estaba parado en el momento de la acción. Era un derbi en su máxima expresión: contacto, intensidad y un ambiente electrizante, a la vez que sano, en las gradas.

El Llista reaccionó con un pase al segundo palo de “Tombita”, que Xavi Bosch repelió con una gran intervención. En cada jugada se respiraba la tensión del partido, especialmente cuando Miquel Serret celebró un gol que los árbitros no concedieron al entender que la bola no había cruzado completamente la línea y que quedó bajo el cuero de Zapater. La polémica se instalaba en el derbi. Poco después, el Alpicat dispuso de una falta directa por una azul a “Tombita” Torres, pero Joan Ramon Serret no pudo batir a un sólido Zapater. El equilibrio en el juego se rompió en el minuto 13, cuando Marc Vázquez, con frialdad, elevó la bola y la picó ante la salida del portero del Pons Lleida para adelantar a los locales. Sin embargo, la respuesta de los listados fue inmediata: Nico Ojeda, su goleador por excelencia, recibió un pase de Sebas Moncusí y fusiló la portería rival para devolver la igualdad al marcador. Con el 1-1, el partido se estabilizó y comenzaron a verse posesiones más largas, aunque sin renunciar a la intensidad.

Tras el descanso, el Alpicat salió con brío y lo demostró con un disparo de Joan Ramon Serret que exigió una gran intervención de Zapater. Se notaba la urgencia de los locales por sumar, mientras que los visitantes trataba de enfriar el ritmo con posesiones más trabajadas. Sin embargo, el tesón de los locales dio sus frutos en el minuto 35, cuando Ballestero recibió un pase filtrado de Zilken y, con una maniobra exquisita, definió con un disparo inapelable a la escuadra para el 2-1. La grada enloquecía. El Pons Lleida intentó reaccionar, pero se encontró con un Xavi Bosch imperial bajo palos. En el minuto 43, el empate parecía inevitable y así fue: Jordi Badia conectó un disparo seco y raso que pilló desprevenido a Bosch, estableciendo el 2-2. El tramo final del partido se convirtió en un torbellino de emociones, con ocasiones en ambas áreas y una parada antológica de Bosch a Nico Ojeda que mantuvo con vida a su equipo. El punto de inflexión llegó en el minuto 49, cuando Nico Ojeda vio una tarjeta azul. Marc Vázquez falló el lanzamiento, pero se rehízo de su error inmediatamente de la mejor forma posible. Desde lejos, sacó un obús que se coló por la escuadra, desatando el delirio en el pabellón con el 3-2. Con el Pons Lleida apostándolo todo con un portero-jugador, Ballestero aprovechó un robo de balón y definió a puerta vacía para cerrar el marcador con el 4-2 definitivo y dejar sellado el derbi leridano para el Lleidanet Alpicat.

Los locales se reencontraron con la victoria y volvieron a demostrar que en el Antoni Roure son un equipo difícil de batir. Están empatados con Caldes y Sant Just para salir de los puestos de play out. Por su parte, el Pons Lleida deberá reflexionar sobre un partido en el que tuvo opciones, pero en el que terminó cediendo ante la determinación local. En la clasificación, los listados siguen quintos a falta del resto de partidos.

Sito Expósito: “Es un día que quedará marcado para la historia”

El Lleidanet Alpicat sumó un triunfo vital en un derbi emocionante. “Ha sido un partido formidable para el espectador, con goles, tarjetas, un gol fantasma y mucha intensidad”, destacó el técnico local, Sito Expósito. “Sabíamos que sería un partido abierto, con ocasiones en ambas porterías, y hemos tenido que sufrir, pero finalmente hemos sabido aprovechar nuestras oportunidades”. Sobre el ambiente en el pabellón, destacó que “ha sido increíble. Estos partidos son los que hacen afición, los que quedan en la memoria y quedará marcado para la historia. Además, con un triunfo nuestro”.

Edu Amat: “No somos sólidos mentalmente y eso nos hace daño”

El entrenador del Pons Lleida, Edu Amat, analizó la derrota de su equipo en un partido marcado por las idas y venidas, en el que, según sus palabras, “pudo pasar de todo”. “En la segunda parte tuvimos cuatro o cinco transiciones claras en superioridad y no supimos aprovecharlas. Igual que contra Igualada, no las trabajamos bien”, lamentó. Amat también expresó su malestar por la falta de solidez mental del equipo. “Nos afectan cosas que antes no nos hacían daño. Nos falta humildad y trabajo diario. No somos sólidos mentalmente y eso nos hace daño. Así, seguiremos perdiendo puntos”.