Monólogo del Vila-sana

El Vila-sana Cooperativa d’Ivars sigue presionando al líder Gijón después de golear al Alcalá (4-0) en un partido serio y en el que, como suele ser habitual en el equipo leridano, la diferencia hubiera podido ser mucho más amplia. Infinitas ocasiones hasta que Dai Silva abrió el marcador en la primera mitad y muchas más antes de que la argentina cerrara la goleada en el último minuto, manteniendo los 3 puntos de desventaja respecto a un Gijón que no falló ante el Mataró (4-1).

El equipo del Pla mostró su dominio desde los primeros compases, con doble ocasión para Victòria Porta y Horche. Porta volvió a poner a prueba a la portera madrileña antes de que Rodero solicitara su primer tiempo muerto. Siguieron cayendo las oportunidades, de nuevo de Horche y Victòria Porta, que no supo resolver un uno contra uno ante Rouco después de una recuperación. Entraron las primeras rotaciones, coincidiendo con la primera aproximación del Alcalá. Santochirico puso a prueba a Coelho, pero sin especial peligro. Entraron a pista Silva y Planella, en el banquillo ante la ausencia de la lesionada Luchi Agudo. La argentina necesitó apenas unos segundos para adelantar al Vila-sana, después de aprovechar un pase de Gime Gómez (1-0). El gol no cambió la dinámica, con el Vila-sana volcado sobre la portería contraria. Gime Gómez y Silva lo probaron desde lejos. Antón también se encontró con la portera visitante y Planella estuvo cerca de marcar. Más y más ocasiones. Gime Gómez no acertó al contragolpe y Victòria Porta lo probó desde lejos y en una jugada personal. También Maria Porta en los últimos compases.

El 1-0 era un resultado corto y peligroso para el Vila-sana, que mantuvo el dominio en la segunda parte. Rouco fue la jugadora del partido, desbaratando todas las ocasiones de las leridanas, que tuvieron fortuna en una jugada aislada, en la que Montero terminó marcando el 2-0 con su patín. Apenas unos segundos después, Maria Porta se encargó de marcar el tercero, después de aprovechar una asistencia de Felamini (3-0). Con la tranquilidad del marcador, siguió la presión y Felamini tuvo la oportunidad de marcar el cuarto en un penalti discutible. Sin embargo, Rouco acertó a la hora de despejar y cedió su puesto a Sanz. La segunda ocasión ‘clara’ del Alcalá llegó a los 45 minutos, pero Coelho estuvo segura. Gime Gómez lo probó desde lejos en dos ocasiones, antes de que Planella estuviera muy cerca de estrenarse como goleadora. La canterana también protagonizó la última jugada de peligro del partido, en la que la defensa del Alcalá cometió penalti. Dai Silva tomó la responsabilidad de cerrar el partido, pero su lanzamiento topó con el larguero. Sin embargo, la argentina recogió el rechace, esperó la estirada de Sanz y la batió por arriba (4-0). Un resultado esperado, pero corto teniendo en cuenta el gran número de ocasiones.

❘ vila-sana ❘ El técnico del Vila-sana, Lluís Rodero, señaló tras la victoria sobre el Alcalá que “ha sido un partido complicado. Nos ha costado más de lo que esperábamos, pero sabíamos que es un rival que se está jugando la permanencia y que nos lo pondría difícil. Tal vez tuvimos algo de exceso de confianza o nos ha faltado alguna pizca de concentración. Todo esto y que ellas se han encerrado atrás ha hecho que se complicara. Pero ellas no han tenido ninguna ocasión de marcar. Hay que felicitarles porque han jugado sus cartas y esto ha hecho que nosotros no jugáramos cómodas. No hemos hecho un gran partido. Pero es algo de lo que tenemos que aprender, tomar nota de cara al calendario que nos viene encima”, añadió. Rodero dijo que “hay que valorar que nuestra portería ha quedado a cero y que en ataque nos ha faltado un poco. Como es habitual no supimos aprovechar la multitud de ocasiones que tuvimos y que podían haber aumentado el marcador”, añadió Rodero.

Después de sumar el triunfo frente al conjunto madrileño, el Vila-sana afronta una de las fases clave del calendario. La próxima jornada, el sábado 1 (17.30), las del Pla visitarán la pista del Cerdanyola, que ayer cayó en la pista del Palau de Plegamans. Solo cuatro días después, el miércoles 5, adelantará el duelo contra el Mataró, mientras que el sábado 8 disputará la sexta y definitiva jornada de la fase de grupos de la Liga de Campeones contra el Fraga.