Un ejemplo de superación: un leridano de 12 años revalida el título estatal en parapoomsae, el taekwondo paralímpico

Las excusas no le valen a Hugo Hernández Pociño, un niño leridano de 12 años que acaba de revalidar su título de campeón de España que ya logró el pasado año de parapoomsae, la modalidad paralímpica del taekwondo, en la categoría individual P-33, ya que sufre una discapacidad funcional. Hugo fue uno de los 8 deportistas de la selección catalana que participaron en el Campeonato de España Poomsae y Parapoomsae, que se disputó en Sant Vicent del Raspeig (Alicante).

Hugo Hernández nació con una hemiparesia, una parálisis cerebral que limita la movilidad en el lado derecho de su cuerpo, pero que no le ha impedido ser deportista y competir. “Nuestro hijo fue un bebé prematuro, que nació siendo seismesino. Tuvo una hemorragia cerebral y esto le provocó una hemiparesia, pero nunca le ha impedido hacer deporte. Probó con la natación y otras disciplinas hasta que eligió el taekwondo”, explican sus padres Javier e Irene. “Un amigo me recomendó practicar el taekwondo, lo probé y me gustó”, interviene Hugo, que entrena tres días a la semana en el Gimnàs Bordeta a las órdenes de Juanjo Catalina y de forma esporádica en Sabadell con la selección catalana con los técnicos José Bravo y Josefina López. Las semanas previas a la competición los entrenamientos son de lunes a sábado.

Hugo Hernández Pociño, ejecutando los movimientos.

Comenzó a practicar hace tres años y ya lleva dos formando parte de la selección catalana. En taekwondo hay las modalidades combate y poomsae. Los poomsaes son combinaciones de movimientos que simulan ataques y defensas contra uno o varios atacantes imaginarios. Hugo participa en parapoomsae, modalidad en la que los deportistas se agrupan según su discapacidad. La categoría del leridano es motriz, la P-33.

“Lo que tenemos claro es que tiene más vivo el espíritu de superación que el resto de la gente y el taekwondo le ha ayudado a trabajar el equilibrio y la flexibilidad. Es un deporte muy completo”, subrayan los padres de este alumno de primero de ESO del Institut Maria Rúbies, que sueña con “poder participar en los próximos Juegos Paralímpicos de Los Ángeles 2028”.

El leridano Joel Lee, oro en dos categorías del Estatal

En el Campeonato de España de taekwondo del pasado fin de semana también participó otro leridano, Joel Lee, del Club Do San Lee, que consiguió sendas medallas de oro en dos categorías.

Joel, después de haber quedado clasificado en quinta posición en la modalidad de poomsaes en el Campeonato del Mundo celebrado en noviembre pasado en Hong Kong, volvió a subir al podio. El leridano se proclamó campeón de España en la categoría individual y en la de trío sincronizado.Estas medallas de oro le dan el pasaporte para acudir como integrante de la selección española al Campeonato de Europa que tendrá lugar en Tallin (Estonia) el 16 y 17 de abril.Joel Lee Bruna (Lleida, 5 de enero de 1982) tenía decidido despedirse de la competición en el citado mundial de Hong Kong, aunque ha decidido estirar su brillante carrera un poco más. El motivo de dejar de competir es que, a sus 43 años y después de haber sido padre hace cuatro años “la vida no me da para seguir este ritmo de entrenamientos”.