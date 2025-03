Derrota dura del Mollerussa en L’Escala

Publicado por Área 11 Creado: Actualizado:

❘ L’escala ❘ Dura derrota del Mollerussa en el Nou Miramar de l’Escala. Los de Moha El Yaagoubi perdieron en los últimos minutos de un partido que tuvieron controlado a pesar de que fueron los locales los que llevaron casi siempre la iniciativa en el juego. No fue suficiente la gran actuación de Marc Arnau, que incluso detuvo un penalti. Es la segunda derrota consecutiva y séptima en las últimas nueve jornadas del Mollerussa.L’Escala arrancó el partido mejor que los del Pla d’Urgell, quiso la pelota y generó más ocasiones de gol. Marc Arnau, el portero del Mollerussa, se convirtió en el gran protagonista de la primera media hora de juego, donde dos grandes intervenciones suyas evitaron que el marcador se moviera. Continuó apretando el conjunto ampurdanés, frente al rival que no daba señales de vida en ataque. Marc Arnau, en la recta final de la primera parte volvió a evitar sobresaltos en su portería. Dos nuevas y brillantes intervenciones hicieron que, al descanso, el marcador reflejara el resultado inicial. Tras el paso por los vestuarios, el Mollerussa trató de cambiar la dinámica del partido, con un primer acto de dominio absoluto de l’Escala, y sin que los de Moha El Yaagoubi, que vio el partido desde la grada por sanción federativa, dispusieran de ocasiones claras de gol.Roger Coll dispuso de la primera oportunidad del Mollerussa a los cinco minutos de la reanudación. Le faltó acierto. Precisamente, poco después, el centrocampista de Falset se retiró lesionado. En el minuto 65, el colegiado castigó al Mollerussa con un penalti que Arnau detuvo.Los blanquiazules fueron sólidos en defensa ante un rival que no cesaba ante la portería de los del Pla d’Urgell. A dos minutos para el final del partido apareció Martín Alonso para hacer el 1-0 definitivo.

Moha: “Carecimos de determinación en nuestra área y cerca de la del rival”

El entrenador del Mollerussa, Moha el Yaagoubi, lamentó la derrota de su equipo en tierras ampurdanesas, en un partido en el que “nos faltó determinación en nuestra área, y tener la capacidad de encadenar tres pases seguidos para contactar con los delanteros, con Jofre y Lamin, y también Carlos porque es uno de les jugadores que puedan llegar con peligro al área rival”, explicó.

“El rival ha creado ocasiones muy claras. Nos han sorprendido. El partido ha estado abierto hasta el minuto 86, pero al equipo le costó combinar con balón, y eso ha pasado factura con varias pérdidas que nos han condenado con el 1-0 de Alonso”, concluyó el técnico del equipo del Pla d’Urgell.