Marc y Àlex repiten doblete

El piloto leridano Marc Márquez (Ducati) hizo ayer historia al conseguir su segunda victoria consecutiva de la temporada en Mundial de MotoGP, pues igualó a 90 triunfos con Ángel Nieto, hasta ahora el español más laureado. Con las cuatro carreras ganadas, dos esprints y dos ‘largas’, el piloto de Cervera aumentó su ventaja a 16 puntos sobre su inmediato perseguidor, que no es otro que su hermano Àlex (Ducati). Esta es la tercera vez que los Márquez coinciden en el podio de un Gran Premio de MotoGP, después de Alemania 2024 y la prueba inaugural del Mundial 2025, en Tailandia.

La salida de la cita del Gran Premio de Argentina iba a ser uno de los momentos más determinantes, como también la elección de los neumáticos, aunque casi todos los pilotos optaron por el compuesto intermedio. En cuanto se apagó el semáforo, Marc Márquez salió como una exhalación, dispuesto a marcar un fuerte ritmo desde el principio y así romper el grupo de cabeza a las primeras de cambio. Francesco ‘Pecco’ Bagnaia (Ducati), dos veces campeón del mundo, intentó colarse por el interior del leridano, sin éxito, como también poco después lo intentó, con el mismo resultado, Johann Zarco (Honda), este sobre el italiano. Todos los intentos de las primeras vueltas resultaron infructuosos. Tanto Marc como Àlex comenzaron a abrir poco a poco un hueco respecto a todos sus perseguidores, con Bagnaia a la cabeza de un grupo en el que Franco Morbidelli (Ducati) superó a Zarco.

Uno de los momentos emocionantes de la carrera de MotoGP llegó en la cuarta vuelta, en la que Marc Márquez se coló de frenada en la curva de final de la recta de meta, lo que aprovechó su hermano para superarlo, como también superó Morbidelli a Bagnaia en ese mismo giro. De forma suave y fina, Marc Márquez se mantuvo en todo momento a dos o tres décimas por detrás de Àlex, a pesar de algún que otro susto, con Morbidelli intentando recortar distancias, lo mismo que Bagnaia, quien llevaba pegado al rebufo de su moto a Zarco.

Pasado el ecuador de la carrera, en la vuelta 13, Àlex contaba con apenas dos décimas sobre Marc, y ya 1,3 segundos respecto a Morbidelli y Bagnaia. A partir de la decimoséptima vuelta, Marc se pegó como una lapa a la moto de su hermano Àlex, al que intentó superar una vuelta más tarde, pero se fue largo y el pequeño de los Márquez recuperó la primera posición, todavía con 7 vueltas por delante. En el vigésimo giro, tanto Àlex primero como Marc después, marcaron nuevamente sendas vueltas rápidas de carrera, lo que daba clara muestra de que ambos lo estaban dando todo para conseguir la victoria. Una vez más, Marc se enganchó a la moto de su hermano menor, buscando la oportunidad para superarlo, lo que hizo en la apurada de frenada de la recta posterior del circuito a menos de 5 vueltas para el final. Y ahí se acabó la carrera. Con Marc y Àlex Márquez destacados en las dos primeras posiciones, Morbidelli defendió la tercera posición de los ataques de un Bagnaia que se acercó peligrosamente en la última vuelta, aunque no pudo superarlo.

Ángel Nieto y Marc Márquez se encuentran igualados al frente de la clasificación de pilotos españoles con el mayor número de victorias (90), en una tabla en la que se contabilizan hasta 750 triunfos repartidos entre 59 pilotos. El primer triunfo en esta relación de pilotos estatales lo consiguió Salvador Cañellas en el Gran Premio de Montjuïc de 1968 y en la lista figura Ángel Nieto sumando la victoria número 100, que consiguió en el TT Assen del Gran Premio de Holanda de 1982. En el caso de Marc Márquez, figura igualmente en la lista de ‘números redondos’, ya que consiguió la victoria número 500 de los pilotos españoles, que el leridano logró en la carrera estadounidense del Gran Premio de Indianápolis de 2014, y desde ayer también la 750. Entre los 25 primeros clasificados de la tabla de vencedores españoles en Grandes Premios del Mundial de motociclismo figuran hasta 9 pilotos que continúan en activo, 8 de ellos en MotoGP y uno en Moto2. En MotoGP, la primera posición es para Marc Márquez (90) y tras él se encuentran Maverick Viñales (26), Àlex Rins (18), Jorge Martín (18), Pedro Acosta (16), Joan Mir (12), Àlex Márquez (12) y Raúl Fernández (10). Todavía en activo en Moto2, figura en esta privilegiada lista de los 25 primeros Arón Canet (10), que fue cuarto en la carrera de Argentina. Además, en otras categorías del motociclismo mundial como Superbike y Supersport, continúan en activo Álvaro Bautista, Jaume Masiá y Esteve ‘Tito’ Rabat.

“Estoy impresionado con el nivel mostrado por Àlex”

“La carrera ha sido increíble, he empujado, me he ido largo y no tenía demasiada confianza. He visto que Àlex estaba empujando y pensaba que un segundo puesto estaba bien. Pero me fui encontrando mejor con el neumático usado y decidí probar. Es difícil atacar a tu hermano y solté los frenos porque no sabía si podía frenar bien. La segunda vez lo preparé mejor y estoy impresionado con el nivelazo que ha mostrado Àlex en estas dos carreras”, manifestó Marc después de la carrera. “Estoy muy contento de conseguir igualar al gran Ángel Nieto. Esta victoria va dedicada a él y a toda su familia. Él ha sido una persona muy importante para el motocilismo. Ganó en muchas ocasiones y es un honor igualarle a victorias”, añadió el piloto leridano.

“Estoy realmente feliz. Creo que estuvimos más cerca que nunca de mi primera victoria, así que necesitamos seguir así. Estamos trabajando muy bien, así que gracias al equipo por todo el apoyo”, señaló Àlex después de la firmar la segunda posición. “Solo estaba tratando de controlar la distancia con el segundo grupo, tratando de ser realmente consistente, tratando de tener un ritmo fuerte. Así que lo di todo. Pero Marc me adelantó. Cuando se fue un poco ancho en la curva 5, intenté presionar, pero era imposible mantenerlo detrás”, añadió.

Piqueras lidera el triplete de pilotos estatales en Moto3

El valenciano Ángel Piqueras (KTM) logró su primera victoria de la temporada en Moto3 al vencer con 36 milésimas de ventaja sobre el madrileño Adrián Fernández (Honda). Junto a ellos, el sevillano José Antonio Rueda (KTM), que mantuvo el liderato del Mundial y completó el segundo podio formado por pilotos estatales en la categoría ‘pequeña’ en 2025. Mientras, el británico Jake Dixon (Boscoscuro) logró un triunfo inapelable en Moto2. El madrileño Manuel ‘Manugas’ González (Kalex), que concluyó segundo, por delante del italiano Celestino Vietti (Boscoscuro), mantiene el liderato del Mundial. Por su parte, el brasileño Diogo Moreira (Kalex), que reside en Alcarràs, no pudo acabar y es décimo en la general.