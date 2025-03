Punto agridulce

Publicado por REDACCIÓ Creado: Actualizado:

El Mollerussa solo pudo lograr un punto en la visita de la Montañesa al Municipal d’Esports (0-0), que llegaba a tierras del Pla como penúltimo en la tabla (17º con 23 puntos) y dispuesto a seguir encadenando resultados positivos. El conjunto de Axel Vizuete lleva cuatro partidos sin perder y sigue inmerso en la lucha por la permanencia en el grupo 5 de la Tercera RFEF.

Los del Pla d’Urgell suben una posición más en la clasificación respecto a la semana pasada tras este empate en casa ante la Montañesa, y además se ven beneficiados por la victoria del Atlètic Lleida ayer en el campo de L’Escala (0-2), que hasta la última jornada ocupaba la duodécima plaza, y que ahora pasa a ser propiedad del Mollerussa de Kiku Parcerisas.

Hablando estrictamente del partido, el Mollerussa fue el equipo que tomó la iniciativa durante gran parte del encuentro y ya desde los primeros compases. No obstante, en el minuto 1 la Montañesa avisó primero en un centro por la banda derecha de Óscar Sierra, uno de los jugadores más experimentados y longevos de la categoría (43 años, y con pasado en el Lleida), que envió un balón que Álex Amate remató por encima de la portería de Marc Arnau, quien volvió a ser uno de los mejores de su equipo, salvando a los del Pla d’Urgell en varias de las oportunidades claras que tuvieron los visitantes cerca de su área.

Eso sí, el Mollerussa dominó y tuvo el control del balón hasta bien superada la primera media hora del encuentro. Miquel Graells, que estrenó la titularidad en el segundo partido de Kiku Parcerisas en el banquillo de los del Pla d’Urgell, fue una pesadilla para Guillem Pujol, el lateral izquierdo de la ‘Monta’. El Mollerussa demostró dar un paso adelante con un juego muy propositivo y con una circulación de balón desde el centro del campo que parecía tener la intención de dejar a sus delanteros lo mejor posicionados posible para tener espacios y abrir el marcador ante una defensa rocosa y una de las más sólidas del campeonato, como es la de la Montañesa, y que ayer estuvo formada por Ivan Surkov y Sergi Cadena en la línea de centrales. Por parte de los locales, Lamin estuvo muy activo, con movilidad cerca del área visitante y escorándose cuando era necesario en la banda izquierda, siendo un apoyo de nivel para Raúl Ronda, a pesar de que los locales no podían terminar de materializar sus ocasiones y el gol no llegó. En el 28 la Montañesa, que hasta el momento no había tenido mucho balón, dio el susto en una salida desde la esquina derecha. Tras el servicio del córner, el centrocampista visitante Óscar De la Hera remató solo cerca del punto de penalti. Cuando parecía que este remate, que cogía a Marc Arnau a contrapié, se introducía en la portería local apareció Franki para despejar ese balón en la mismísima línea de gol. Esta ocasión tan clara despertó al combinado de Nou Barris, que intentó generar más peligro en dos llegadas en las que Marc Arnau fue providencial para mantener el 0-0 en el marcador. Tras el paso por los vestuarios, el Mollerussa bajó sus prestaciones aunque quiso tener más pausa que en el primer tiempo cuando el balón estaba en su poder para sorprender a Eric Fernández, el portero de la Montañesa, y quitarse la presión de encajar un tanto en contra. En el 71 los barceloneses tuvieron cerca el 0-1 con un disparo de Jiménez que estrelló en el palo. Al final, reparto de puntos para ambos conjuntos en el Municipal de Mollerussa.

❘ MOLLERUSSA ❘ El entrenador del Mollerussa, Kiku Parcerisas sacó conclusiones positivas y apuntó algunas cuestiones en las que puede mejorar su equipo, tras el empate de los del Pla d’Urgell en el Municipal ante la Montañesa (0-0). Según el técnico, “tuvimos el control total del partido, sobre todo en el primer tiempo, pero nos faltó un punto de pausa y precisión en los últimos metros para materializar las oportunidades. Quizás nos faltó centrar más para encontrar remates de los delanteros al segundo palo”, explicó. Parcerisas destacó que en la segunda parte el equipo seguía “dando una buena versión y sabíamos que los cambios podían resolver con acciones de talento en espacios reducidos y desencallar un partido muy cerrado y con un rival enfrente que es muy rocoso y sólido en defensa”, apuntó.

“La Montañesa nos ha mantenido durante el partido con un poco de miedo, porque al contraataque crearon varias opciones claras para cambiar el guion del encuentro. En estas jugadas debo destacar la buena respuesta de nuestro portero. Marc ha estado muy bien bajo palos”, detalló Kiku Parcerisas. En ese sentido, el técnico recalcó que “hicimos una buena presión tras pérdida para evitar que ellos tuvieran menos espacios en ataque, porque ya nos han avisado con cuatro o cinco ocasiones en las que ya cantaban el gol”.

“También estoy contento con la predisposición de los jugadores desde mi llegada, porque siempre quieren mejorar, ponen en práctica lo que trabajamos en los entrenamientos, y lo demostraron”, concluyó Parcerisas. El Mollerussa visita el domingo (16.30) al Peralada, que es el cuarto clasificado en el grupo 5 de la Tercera RFEF.