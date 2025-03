El Noia se toma la revancha

Publicado por Segre Creado: Actualizado:

❘ sant sadurní d’anoia ❘ El Pons Lleida vio cómo el Noia se tomaba la revancha en un partido igualmente intenso como lo fue el de semifinales de la Copa del Rey, pero en esta ocasión al equipo leridano le salió cruz. Los de Edu Amat tuvieron un buen arranque de partido en cada periodo, pero en los últimos tres minutos cuando parecía que estaban más cerca de remontar el partido tras empatar 2-2, fue el Noia el que en dos veloces transiciones puso el 4-2 final. Un resultado que no responde a la igualdad que hubo durante el encuentro.

De salida, el Pons Lleida quiso marcar territorio y su intensidad se tradujo en una primera ocasión al minuto de juego cuando Nuno Paiva puso a prueba a Blai Roca. Un minuto después –aquí se ve el ritmo trepidante que cobró el partido– el jugador local y exlistado Xavi Aragonès veía la tarjeta azul y Darío Giménez probaba suerte con una falta directa que no logró embocar a gol. No obstante, la inferioridad numérica en esos dos minutos la supo aprovechar el conjunto leridano, ya que en el minuto 4 “Tombita” Torres recuperaba la bola ante Bargalló y se plantaba ante Blai Roca al que batía sin remisión (0-1).

Las cosas estaban saliendo a pedir de boca para un Llista que, sin embargo, tenía enfrente a un rival dispuesto a no dar tregua. Tras salvar un disparo a bocajarro del Noia, Javi Sánchez veía como Esteller le batía en un rápido contragolpe (1-1). A partir de entonces se entró en un tramo de partido en el que el Noia estuvo mejor. Tuvieron ocasiones Bargalló y Morales, y fue este último el que puso el 2-1 en el minuto 18 tras una gran ocasión de Darío Giménez y Torres que no llegó a buen puerto. Dos ocasiones seguidas del Pons Lleida a disparos de Nuno Paiva dieron paso al descanso con el 2-1.

La reanudación no comenzó bien para el Llista, que vio cómo su portero Javi Sánchez veía la tarjeta azul tras chocar con Xavi Aragonès. Martí Zapater le reemplazó esos dos minutos a la perfección y el Noia se quedó sin marcar, pese a que Gabarró estrelló la bola en el poste.

A partir de entonces, el Pons Lleida creció en su juego y tuvo ocasiones para empatar mucho antes de que lo hiciera Moncusí acompañando una bola de Duch (2-2). Llegaron las ocasiones del Llista, algunas muy claras, pero fue el Noia el que, en dos transiciones rapidísimas en apenas 30 segundos, se llevó el triunfo.

Edu Amat: “No podemos cometer los errores de los últimos 5 minutos”

El técnico del Pons Lleida Edu Amat, pese a que estaba contento en líneas generales con la actitud del equipo, lamentó los minutos finales en los que de poder ganar se pasó a encajar dos goles prácticamente seguidos del Noia que sentenciaron a los leridanos. “Hemos salido muy bien en las dos partes, pero no podemos cometer los errores de los últimos cinco minutos”, dijo. Con todo, Amat quiso quedarse con que “el equipo hace bien el trabajo y somos un equipo luchador. Si no contamos los dos goles finales del Noia, ha sido el partido en el que ellos han tenido menos ocasiones. Me gustó que pese a que ellos remontaron con el 2-1 seguimos creyendo que podíamos entrar en el partido y lo hicimos”.

Sobre la baja de Nico Ojeda, dijo que “es sin duda una baja importante porque es el máximo goleador, pero los que están han dado un paso adelante y el equipo sabe competir muy bien”.