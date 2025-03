“Esta victoria es media salvación a nivel mental”

La victoria del domingo en la pista del Granada ha supuesto un giro radical en las aspiraciones de permanencia del Hiopos Lleida, que encara las once jornadas que quedan con una moral por las nubes y un colchón de dos triunfos más el average con respecto al cuadro nazarí y tres sobre el Coruña. Es por ello que Pierre Oriola aseguraba ayer que esta última victoria ha supuesto “media salvación a nivel mental, a nivel matemático no porque aún quedan once partidos”. Aunque matizó que “aún no hay nada hecho”, reiteró que moralmente “es un paso adelante. Tenemos una buena ventaja que hay que intentar mantener”.

El pívot de Tàrrega reconoce que el nivel anímico del equipo es otro después de las dos últimas victorias. “Afrontas la semana de otra manera, con más energía positiva y con una mentalidad diferente, sabiendo que ahora mismo dependemos de nosotros mismos para conseguir el objetivo de la permanencia”, señaló, al tiempo que dejó claro que “todo pasa por hacernos fuertes en casa, y este domingo tenemos un buen test para poderlo demostrar”.

En este sentido, Oriola destacó que “no sirve de nada ganar un encuentro como el del otro día si luego en casa no somos capaces de sacar los partidos. En casa nos tenemos que hacer fuertes y le tenemos que dar valor a la victoria del otro día para lograr otra de importante contra la Penya. Ahora, tanto Granada como Coruña tienen dos rivales difíciles y esto lo tenemos que aprovechar para marcharnos de las dos posiciones de abajo y hacer la distancia mucho más grande para respirar mucho más tranquilos las semanas siguientes”.

También incidió en que este triunfo “tiene que servir como punto de inflexión”, y añadió: “ahora el equipo necesita sumar las 11 o 12 victorias que normalmente te dan la salvación, y lo tenemos en nuestras manos, por eso debemos ser conscientes de que cada partido que queda tiene que ser una final, sobre todo en casa, y fuera intentar sumar el máximo, sabiendo que no es nada fácil conseguirlo en esta Liga”.

Oriola dio mucha importancia al triunfo en Granada, no solo por lo que ha supuesto para la clasificación, sino por romper una sequía de casi cinco meses sin ganar fuera, ensalzando el poder de reacción del equipo. “Se levantó de un partido muy duro que ellos embarraron, muy físico, sin encontrar el ritmo y en el que nos dominaron claramente el rebote, que es una de las asignaturas pendientes este año, pero el equipo creyó, se sobrepuso a tantas cosas y al final pudimos forzar la prórroga con un gran triple de Edo (Muric) y ganar el partido”, indicó.