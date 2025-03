A asegurar el play off

El Pons Lleida recibe hoy en el Onze de Setembre la visita del Caldes (12.00), en un partido en el que tiene como objetivo lograr una victoria que le asegure virtualmente la clasificación para el play off por el título. Su rival, el Caldes, es noveno en la clasificación y si ganan los leridanos le dejarían a 10 puntos, con solo 12 por jugar. “Es un partido muy importante”, explicaba el técnico, Edu Amat, que esta semana ha cerrado su renovación con el Llista por dos temporadas más. “Si ganamos, no sería matemático, pero sí que virtualmente tendríamos asegurado el play off, pendientes únicamente de la posición final. Sería importante para preparar con más tranquilidad la Final Foul de Igualada del próximo fin de semana”, valoró. Para este partido el Pons Lleida sigue teniendo la importante baja de Nico Ojeda, que también es seria duda para la Final Four.

Amat resta importancia a la acumulación de partidos que lleva el equipo, en una semana de tres partidos tras enfrentarse al Calafell (victoria por 5-2) y Noia (derrota por 4-2). “Ya conocíamos el calendario y la preparación la hacemos sabiendo lo que nos espera. Tanto física como anímicamente llegamos bien, estamos donde queríamos estar a estas altura”, añadió en referencia a que disputaron la Copa del Rey, donde llegaron a la final en la que perdieron ante el Reus, están en la Final Four de la WSE Europe Cup y muy cerca de asegurar el play off por el título.

Edu Amat se espera a un rival que no se lo va a poner fácil. “Es un equipo complicado, que viene con la idea de sumar una victoria que le permita acercarse al play off. Han evolucionado desde la primera vuelta”, añadió.

Con cinco partidos por delante para que acabe la fase regular de la Liga, el objetivo del Pons Lleida no es solo asegurar el play off, si no el de seguir luchando por finalizar en la cuarta posición.

El Alpicat, con ambición a la pista del Igualada

El Alpicat cierra hoy en la pista del Igualada (18.00) una semana difícil en la que se ha enfrentado al Liceo y al Barcelona, sufriendo dos derrotas con sensaciones difierentes. Si ante el equipo gallego cayó sin opciones (8-3), el pasado miércoles, ante el equipo azulgrana, cayó 2-5 pero poniendo en apuros al líder de la OK Liga y mereciendo un mejor resutado. Hoy afronta con ambición un partido en otro escenario complicado, ya que el Igualada es sexto en la tabla, en un partido en el que el técnico del equipo leridano, Jordi ‘Sito’ Expósito, recupera a Iago Vázquez y a Jan Munné, bajas ante los azulgranas por sanción y lesión, respectivamente.

“Espero un partido muy físico”, explicaba Sito. “El Igualada es un equipo con jugadores físicamente muy fuertes. Querrán llevar la iniciativa y eso puede ser una ventaja para nosotros. Vamos a ver si somos capaces de replegarnos bien y encontrar espacios para salir con peligro”, añadió el entrenador del Alpicat.Sito incidió especialmente en el trabajo defensivo. “Será muy importante que en defensa estemos mas sólidos para no encajar cinco goles, como nos pasó el miércoles ante el Barça, porque así es muy difícil ganar”. Añadió que pese a ser una semana de tres partidos “el equipo llega bien físicamente”.