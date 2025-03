El Lleida Handbol busca 15.000 € para el play off

Una vez asegurada de forma matemática la clasificación para disputar la fase de ascenso a la División de Honor, la segunda categoría del balonmano femenino español, al Lleida Handbol se le abre un nuevo frente, conseguir los apoyos económicos suficientes para cubrir un gasto con el que no contaba a principio de temporada. “No estaba presupuestado porque no esperábamos que nos clasificáramos. El objetivo era estar entre los cinco primeros, pero para nada luchar por el ascenso”, reconoció ayer Txema del Rosal, coordinador y director deportivo del club.

Esta fase de ascenso se divide en dos, con un primer play off de cuartos de final a ida y vuelta, que enfrentará a los cuatro campeones de grupo con los segundos clasificados, cuyos emparejamientos saldrán de un sorteo. La ida está fijada para el 26 o 27 de abril en el feudo del segundo clasificado, y la vuelta el 3 o 4 de mayo en la pista del primero. Los cuatro ganadores disputarán una Final a Cuatro en una sola sede bajo el sistema de liguilla de todos contra todos a una vuelta.

El coste dependerá mucho de lo lejos que llegue el equipo y también de los rivales que le toquen, sobre todo en el play off. El cuadro de Iban Raigal ocupa actualmente la segunda posición a falta de solo dos partidos –aún tiene opciones de acabar campeón–, por lo que su rival si hoy acabara la Liga sería el Meaño gallego, el Zaragoza o el Toledo, que aventajan a Gijón, el Ermua Errotabarri vasco y el Deza de Córdoba, respectivamente. “No sería el mismo coste si tenemos que viajar a Zaragoza que hacerlo a Galicia o Asturias”, reconoce Del Rosal, que cifra en unos 15.000 euros el presupuesto que precisa el club para afrontar toda la fase de ascenso. “De momento hemos conseguido unos 5.000 euros gracias a las aportaciones de empresas que ya colaboran, y también pediremos una ayuda extraordinaria a la Paeria. Confiamos en conseguir todo el apoyo”, señaló.

Lo que sí es seguro es que el Lleida Handbol no pujará, en caso de superar el play off, a ser la sede de la Final Four, que se otorga por subasta al mejor postor con un canon mínimo de 12.000 euros. “A nivel logístico es un sobreesfuerzo y supondría una presión excesiva para el equipo. Afrontaremos esta fase de ascenso para disfrutarla, sin ninguna presión por subir, aunque compitiendo”, puntualizó Del Rosal.

Raigal continuará y ya se planifica la próxima campaña

Al margen del apartado económico, el club está planificando ya la próxima temporada. Es seguro que Iban Raigal seguirá como entrenador, mientras que el objetivo de la entidad es renovar a la totalidad de la plantilla, independientemente de si se logra o no el ascenso. En caso de subir se harían dos o tres refuerzos.