Farré roza el podio en su vuelta al Mundial indoor

Siete años después, Arnau Farré volvió a tomar parte en una prueba del Campeonato del Mundo indoor de trial. Fue este sábado en el Parc des Expositions de Cahors, en Francia, en la penúltima cita del X-Trial en la que Toni Bou conquistó, gracias a su segundo puesto, su trigésimo séptimo título de campeón del mundo, el decimonoveno bajo techo.

El piloto de Vilanova de Segrià, que compitió gracias a una invitación del promotor de la prueba, no tomaba parte en una cita del Mundial indoor desde la de Barcelona en 2018, en la que sufrió una grave lesión de rodilla que truncó su progresión. “Me daba mucho respeto porque desde que me lesioné en 2018 no había vuelto a correr el Mundial indoor. Entonces fue un momento duro y al inicio fue complicado, porque quieras o no lo tenía en la cabeza, pero una vez comenzó me olvidé de todo, di lo máximo y todo fue muy bien, porque entrar en la final con los mejores del mundo es todo un éxito que no me esperaba. Lo habría firmado antes de comenzar”, reconoció el leridano, que se quedó a las puertas del podio. Farré firmó el quinto puesto en la Q1, donde los tres favoritos, Toni Bou, Jaime Busto y Gabriel Marcelli lograron el pase directo. Tuvo que afrontar la Q2 en busca del último billete de finalista, que logró al marcar el mejor tiempo de los cinco competidores. En la final acabó cuarto, con Busto como gran vencedor. “Estoy súpercontento, sobre todo porque me he podido sacar la espina que tenía clavada”, aseguró el de Vilanova de Segrià, que prácticamente no había entrenado. “Llevaba mucho tiempo sin preparar zonas de indoor, solo este último mes me he dedicado más para llegar con opciones a la prueba, pero todo ha salido perfecto”, declaró.