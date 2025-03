De Lleida a la élite del pádel

Publicado por MARTÍN SLAFER SAVIN Creado: Actualizado:

El legado de Rafa Nadal llega también al mundo del pádel. Es el ídolo de Josep Aymerich Bellmunt, número uno de este deporte en Lleida y 219 del mundo con 125 puntos FIP, para el que su ejemplo es la clave de su progreso y éxito en el circuito internacional de pádel. El leridano de 27 años afirma en declaraciones a SEGRE que “mi mayor fortaleza es la perseverancia, nunca me rindo en la pista. Lucharé siempre con todo lo que esté en mi mano hasta el final y si pierdo, me levanto rápidamente para seguir esforzándome y estar más preparado para el siguiente partido”.

Josep Aymerich siempre tuvo claro que quería dedicarse al deporte profesional. Es un ejemplo de que nunca es tarde para cambiar de disciplina y con esfuerzo conseguir las metas que te propongas. Sobre sus comienzos en el pádel, explica que “venía de diez años compitiendo en tenis aspirando a ser profesional, pero la realidad es que mi nivel estaba muy lejos del necesario para ni siquiera plantearse intentarlo, así que dejé el tenis frustrado a los 18 años. Fue empezar a competir a pádel y tres años después de pasión por esta disciplina, con 21 años, ya era el número uno de Lleida junto a mi compañero de esa época, Pablo Burdeos”.

El jugador, zurdo de 1,84 m de altura que comenzó su carrera en el Club Natació Lleida, decidió dar el salto al circuito profesional hace un año y medio. En relación con su ranking FIP, destaca que “en el verano de 2023 era el 800 del mundo, inicié el 2025 siendo el 270 y mi objetivo es ser top 100 en dos años”. A pesar de los progresos a nivel deportivo, viniendo de dos buenas actuaciones en torneos FIP bronce estas últimas semanas: subcampeón en Manila y semifinalista en Hong Kong, Aymerich subraya que “el coste de todos los viajes a las competiciones en el extranjero es muy alto y es vital conseguir nuevos patrocinadores”. “Sin duda el mayor reto sigue siendo hacer que esta profesión sea rentable a nivel económico”, señala acerca del alto coste de luchar por el sueño de ser jugador de pádel profesional.

La vida de un deportista de élite requiere de mucha constancia, y el leridano busca marcar la diferencia a base de trabajo, tanto dentro como fuera de la pista. Respecto a su rutina, comenta que “es un estilo de vida sacrificado, intento incorporar los mejores hábitos posibles, dentro de pista entreno unas cuatro horas al día, pero la parte más importante está fuera, medito, me alimento y duermo a medida trabajando con profesionales. Hay gente en el circuito que no es tan exigente, pero desde luego que ese no es mi estilo, yo siento que debo cumplir lo mejor que pueda o si no luego me arrepentiré”. Esta mentalidad es la que le ha llevado a ganar distintos torneos como el campeonato de Catalunya por equipos. Lo consiguió, entre otras cosas, “trabajando con una psicóloga”, dice.

Sin apoyo por parte de la Federación

Sobre ser el máximo representante de Lleida en el pádel, Josep Aymerich manifiesta que “es un orgullo, me encanta representar a Lleida. Sin embargo, he de decir que he tenido una espina clavada estos años por parte de la Federación de Lleida, que nunca me ha dado apoyo económico ni me ha hecho ningún reconocimiento”. También destaca la buena evolución de este deporte en la ciudad: “veo grandes progresos, por ejemplo el club Aurial Lleida ganó el campeonato de Catalunya de menores en categoría masculina, hito que no había conseguido nunca ningún club de la ciudad”.