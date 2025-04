El mejor cross escolar, en Arbeca

Publicado por Segre Creado: Actualizado:

La flor y nata del cross escolar catalán se dio cita ayer en las pistas municipales del estadio Ramon Bellmunt de Arbeca con la participación de un total de 1.058 niños y niñas en la Final Nacional de los Jocs Esportius Escolars de Catalunya. La prueba contó con una destacada representación leridana en todas las categorías consiguiendo veinte podios, repartidos en ocho oros, siete platas y cinco bronces. La competición fue organizada por el Consell Esportiu de les Garrigues, la Joventut Atlètica Arbeca, la Escola d’Atletisme Arbeca-Garrigies, el ayuntamiento de Arbeca y la Unió de Consells Esportius de Catalunya (UCEC), junto al Consell Català de l’Esport, y colaboraron la Diputación y la AFA de la Escola d’Arbeca.

Las victorias leridanas llegaron de la mano de Lola Cavero (Xafatolls) en alevín femenino año 2013, Alba Capell (CE Penedès) en alevín femenino 2014, Jan Miquel Arilla (Club Atletisme Pobla de Segur) en alevín masculino 2014, David Seoane (CE Solsonès-Escola Arrels) en benjamín masculino 2016, Mar Woolley (CAPS) en cadete femenino 2009 y Blanca Duran (Pedala.cat) en cadete femenino 2010, además de Sònia Sans (AA Xafatolls) en sènior femenino y Rosamari Carulla (Altanwear) en veteranos femenino. Estas dos últimas compitieron en categorías que entran dentro del modelo Esport Popular, que la UCEC está introduciendo como novedad.

El evento contó con la presencia, entre otras autoridades, del secretario general del Deporte de la Generalitat, Abel Garcia, y del presidente de la UCEC, Jaume Domingo, así como del presidente de la Agrupació Territorial de los Consells Esportius de Lleida y del Consell Esportiu de les Garrigues, Jordi Sarlé.

Abel Garcia, que había sido presidente del Consell Esportiu del Bergadà, dijo estar “agradecido por la invitación a una de las finales con más solera. Yo ya había participado como presidente de un consell esportiu y era una cita que no me quería perder”. El secretario general se mostró “orgulloso de los equipos humanos” que componen los consells esportius y señaló que “tenemos que analizar y redefinir modelos para que queden claras las competencias. Catalunya tiene este caso singular del deporte federado y el deporte escolar, pero también hay que repensar qué hacer con la gente que no es ni federada ni escolar porque nadie se plantea una sociedad saludable sino impulsamos hábitos saludables entre la población”.

Por su parte, Jaume Domingo valoró la labor de los consells esportius. “Está previsto que unos 8.000 escolares participen este año en las Finales Nacionales. Estamos haciendo un deporte universal, sin exclusiones y que vaya más allá de la competición y el alto rendimiento”.