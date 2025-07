El Bell-lloc luchará por subir a la OK Liga Plata

El Club Patí Bell-lloc se aseguró este pasado fin de semana el billete para disputar el play off de ascenso a la OK Liga Plata, la segunda categoría estatal masculina en la que el cuadro del Pla d’Urgell no milita desde hace 20 años. Fue en 2005 cuando cerró una presencia en la entonces denominada Segunda división que duró diez temporadas ininterrumpidas, desde 1995. Ahora el equipo que dirige Iker Bosch, que también actúa de jugador, dio el primer paso para volver a hacer historia.

Pese a perder en la pista del Igualada (4-3), que se jugaba asegurar la permanencia y contó con algunos jugadores vinculados al equipo de OK Liga, el Bell-lloc logró la clasificación matemática gracias a la derrota del Vilanova, el equipo que queda fuera de las cuatro primeras posiciones (el Barça, que es cuarto, no puede subir al tener ya equipo en Plata) y al que los leridanos aventajan ahora mismo en 11 puntos cuando solo quedan 9 en juego.

De hecho, quedar lo más arriba posible es el gran reto que se marca ahora el equipo para tener más opciones en los cruces. “El objetivo es conseguir el factor pista a favor, porque es algo muy importante en el play off”, comentó Bosch. Ahora el equipo lidera la categoría de Nacional Catalana con 54 puntos, dos más que el filial del Caldes y seis más que el Castellar, que es tercero. En caso de ganar la próxima jornada, ya se aseguraría el segundo puesto, aunque el objetivo es quedar primeros.

En cuanto a las opciones de ascenso, Iker fue claro. “Es muy complicado porque nunca sabes cómo puede ir una eliminatoria de play off, aunque llegamos bien”, apuntó el técnico, que aseguró que en caso de subir “el club está trabajando para poder asumir económicamente la categoría”.

Xavi Bosch, titular en el estreno de España en el Europeo sub-23

El leridano Xavi Bosch fue el portero por el que apostó el seleccionador española sub-23 de España, Pere Varias, para el estreno en el Campeonato de Europa de la categoría que se disputa hasta el sábado en Sant Sadurní d’Anoia. El meta del Alpicat de OK Liga y que la próxima temporada defenderá la portería del Pons Lleida, tuvo un partido plácido, ya que el combinado estatal goleó sin mayores problemas a Suiza por 9-1. Tres goles en los primeros dos minutos y medio de juego dejaron la victoria encauzada.

España se las verá hoy con la selección de Italia, que ayer arrancó un valioso empate (3-3) ante Portugal, uno de los favoritos al título. En el otro partido de la jornada, Francia protagonizó la otra goleada del día al vencer por 1-12 a Inglaterra.