Pierre Oriola: “Me gustaría seguir aquí”

Pierre Oriola es uno de los nombres propios de este Hiopos Lleida que en su estreno en la ACB tiene la permanencia muy cerca. Vino aparentemente para un rol de actor secundario, pero su entrega y perseverancia, dos de sus grandes cualidades con las que se ha ganado al Barris Nord, le han convertido en un fijo para Gerard Encuentra. Cuatro MVP le avalan, así como otras actuaciones que han sido claves en el devenir del equipo, y más cubriendo una posición de ‘5’ que ha sido un verdadero quebradero de cabeza.

Asegura sentirse “contento y feliz” de haber vuelto a Lleida, donde está recuperando la versión que le llevó a ganar títulos con el Barça y el Valencia. “No considero que sea una segunda juventud como dicen algunos, pero sí que es verdad que venía de unos años muy complicados y encontrar un lugar donde te valoran y que desde el primer día te dan la confianza ha sido muy importante. Al final he acabado confiando en mí mismo, en que a base de trabajo y esfuerzo los éxitos acaban llegando y ahora mismo estoy en un momento dulce, no solo a nivel de juego y números, que es en lo que se fija la gente, sino a nivel físico y de ilusión. Estoy feliz, y eso al final es lo más importante”, asegura el pívot de Tàrrega, que no esconde que su ilusión es continuar en el Barris Nord. “Me gustaría seguir en Lleida. Estoy muy contento y feliz aquí, tengo a mis padres a 20 minutos, mi mujer y mi hijo pueden venir a verme prácticamente en cada partido y para mí eso es un lujo. Y cuando eres feliz en un sitio no quieres cambiar, pero hay muchos factores que no dependen de mí. El club y el entrenador tienen que tener la misma idea, pero como he dicho, estoy feliz aquí y por qué no, poder seguir los años que me quedan en Lleida”.

Dice que aún no piensa en la retirada, que sí llegó a plantearse hace año y medio debido a una larga lesión, pero que, en caso de tomar la decisión, lo quiere hacer sintiéndose importante. “Me gustaría jugar dos o tres años más, aunque soy consciente de que ya tengo una edad. Lo que tengo claro es que me gustaría retirarme en la pista, pero no siendo uno más en la rotación para cubrir un cupo, para eso prefiero no jugar. Mi idea es seguir dos o tres años más si estoy bien física y mentalmente”, aseguró.

Oriola, de 32 años y que ya acumula 380 partidos en ACB, reconoce que “a veces tengo la sensación de que a lo largo de mi carrera cada año he tenido que demostrar que estoy bien y que puedo jugar. Cuando fiché por el Força Lleida tenía claro que no venía a ser el último pívot ni a retirarme, como mucha gente quizás pensaba. Si decidí seguir jugando, que hace dos veranos sí que tenía dudas de si continuar o no, es porque quería volver a estar bien físicamente, recuperar la confianza y ser un jugador importante en la rotación, y lo estoy siendo”, dijo.

Reconoce que “podemos estar contentos de dónde estamos a estas alturas, casi con el objetivo en el bolsillo”, y destacó el carisma de Encuentra. “La clave de Gerard es su mentalidad, las ganas y el hambre que tiene y, sobre todo, que es un entrenador justo, de los más justos que he tenido en mi carrera”, apuntó el tarraguense, que abogó por tener los pies en el suelo. “Nos equivocaríamos si quisiéramos correr demasiado, las prisas nunca son buenas”, aseveró.