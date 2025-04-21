“No tengo nada que reprochar”

Publicado por REDACCIÓ Creado: Actualizado:

Jordi Cortés, segundo entrenador del Lleida, fue ayer el encargado de dirigir a los suyos ante la baja por expulsión de Íñigo Idiakez. En primer lugar, Cortés destacó que “no podemos reprochar nada a los jugadores porque la situación es la que es, además teníamos muchas bajas y pocas alternativas. Todos sabemos lo que hay”, añadió.

El técnico leridano explicó que “están los jugadores sin cobrar, con poca atención médica, mal comidos, en situaciones precarias, y aún así lo dan todo cada vez que saltan al campo por lo que como he dicho, no hay reproches”. Finalmente, también habló sobre su tarea como primer entrenador. “Está claro que hace ilusión pero no lo he vivido diferente. Soy un hombre de club y haré lo que me toque hacer en la situación que sea”.

El defensa Òscar Rubio por su parte, destacó que “lo hemos hecho todo bien menos defender un córner”. Según el jugador leridano, “las semanas son muy difíciles y las vivimos con ganas de que llegue el fin de semana porque el día a día es el que es”, puntualizó el capitán del Lleida.

El guardameta Iñaki Àlvarez señaló que “el gol tras el córner es una jugada de más mérito suyo que demérito nuestro”. El futbolista navarro destacó que “los rivales también juegan, el centro ha sido muy bueno y el golpeo también”. Y añadió: “espero que en un partido emotivo como el siguiente podamos darle una alegría a la afición. Al menos queremos ganar el primer partido del año en casa”.