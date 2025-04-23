El Andorra sólo facilita 60 entradas para los seguidores del Hiopos Lleida

El Hiopos Lleida solo podrá contar con el apoyo de 60 seguidores leridanos en las gradas, durante el importante partido en la pista del Andorra, que podría significar, en caso de victoria, la permanencia en la ACB para el equipo que entrena Gerard Encuentra. “Tan solo tenemos 60 entradas”, admitía ayer el presidente del club leridano, Albert Aliaga. “El Andorra ha decidido que este partido sea Día del Club, con lo que regala dos entradas a cada socio y ya no quedan entradas a la venta. Está todo vendido”, añadía. “Durante todo el día nos están llamando aficionados preguntando por entradas y los que han intentado comprar directamente nos dicen que está todo agotado”, detalló.

“Tantas entradas como hubiéramos tenido las habríamos vendido”, destacan fuentes del Nucli Bordeus, que acompaña al equipo en todos los partidos. “Tenemos un formulario para que la gente pida las entradas y ya están todas distribuidas, lo que se ha hecho por riguroso orden de solicitud”, indican desde el grupo de animación, que solamente podrán fletar un autobús, cuando a Badalona llenó cuatro vehículos. “Hay también una lista de espera, por si durante la semana hay alguna baja, pero sí que sabe mal que tengamos estas limitaciones”. El precio de la entrada y el desplazamiento es de 40 euros para los socios de Nucli Bordeus y 45 para el público en general.

Esta capacidad de movilización que está demostrando el Hiopos Lleida supone “un orgullo”, explicaba Aliaga. “No solo el Barris Nord es una fiesta en cada partido. También en los desplazamientos la afición leridana se hace notar y muchos clubes nos felicitan”.

Aliaga también considera “un éxito” que la permanencia esté tan cerca, cuando faltan seis jornadas –siete partidos para los leridanos, que tienen pendiente el duelo ante el Gran Canaria–. “El objetivo siempre ha sido la salvación, por lo que el hecho de que lo tengamos tan cerca a estas alturas de la competición solo puede considerarse un éxito”, añade. El Hiopos, aunque no tiene un calendario fácil, certificaría la permanencia con dos victorias o incluso con una, ya que Coruña y Granada tienen cuatro triunfos menos que los leridanos.