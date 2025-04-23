Ocho equipos en el Setmana Santa Cup en Artesa

Publicado por REDACCIÓ Creado: Actualizado:

El deporte y el juego limpio volvieron a reunirse en la tercera edición de la Setmana Santa Cup, disputado en Artesa de Segre del 14 al 16 de abril. Un total de ocho equipos, de diferentes poblaciones, formados por niños y niñas entre 6 y 13 años, divididos en las categorías de seis a nueve y de diez a trece años, compitieron a lo largo de tres jornadas llenas de partidos en una nueva edición del torneo de fútbol sala infantil. Esta cita tradicional en el municipio contó con una participación de alrededor de 80 jugadores. Además, asistieron equipos de Alentorn, Tudela del Segre, Lleida y Tàrrega. Al final de la competición, todos los jugadores recibieron un reconocimiento por su participación. Asimismo se realizó una entrega de premios con galardones a los equipos campeones y subcampeones de ambas categorías, al mejor jugador, al portero menos goleado, al máximo goleador y premios con mención especial al juego limpio, uno de los valores centrales del torneo.