Ponsarnau dirigirá a la selección B de España

El técnico leridano Jaume Ponsarnau, actualmente al frente del Surne Bilbao Basket, será el encargado de dirigir a la recién creada selección B de España con el objetivo de potenciar el desarrollo de los jóvenes jugadores como paso previo a su salto al combinado A. Este segundo equipo, que contará con la supervisión del seleccionador Sergio Scariolo, trabajará, durante este próximo verano, paralelamente a la concentración de la selección absoluta en Madrid y Málaga, durante la preparación para el Eurobasket 2025 de Chipre, Finlandia, Polonia y Letonia.

Sergio Scariolo admitió, en declaraciones a la Federación Española, la importancia del proyecto. “Se trata de un proyecto muy importante para nosotros. Queremos que la Selección masculina tenga un segundo equipo que sea considerado como el equipo tanque de la absoluta”. Y añadió: “El trato a sus jugadores será básicamente el mismo que en la absoluta. Ambas selecciones entrenarán en las mismas instalaciones y mantendrán un intenso contacto, con la estrecha colaboración de sus respectivos cuerpos técnicos”.

El técnico italiano puso en valor la figura de Ponsarnau, exentrenador ayudante de la absoluta con la que logró el oro en el Eurobasket 2015 y el bronce en los Juegos Olímpicos 2016. “No solo ha demostrado una gran capacidad para conseguir resultados, sino también a la hora de formar a los jóvenes y mejorar a sus jugadores”, afirmó Scariolo.

Lleva al Bilbao a ganar el primer título de su historia

El Surne Bilbao Basket se proclamó ayer campeón de la FIBA Europe Cup pese a la derrota (84-82) en el partido de vuelta de la final contra el PAOK en Salónica. El equipo dirigido por Jaume Ponsarnau alzó el primer título internacional de su historia, en la temporada de su 25 aniversario, haciendo bueno el 72-65 que consiguió hace una semana en Miribilla.

Los vascos dominaron el primer tiempo, con un 39-49 al descanso, pero en el tercer cuarto, el equipo griego devolvió el parcial para dejar un tramo final de mucha tensión. Los ‘hombres de negro’ aguantaron la presión del pabellón y el asedio del PAOK, que en algún momento del último periodo llegó a darle la vuelta a la eliminatoria. En un duelo de parciales a favor y en contra, intercambio de golpes, Pantzar (17 puntos y elegido MVP de la final), Frey (17), De Ridder y Gielo fueron los jugadores más destacados.El Bilbao Basket se convierte así en el primer equipo español en inscribir su nombre en el palmarés de la FIBA Europe Cup, su primer trofeo en una andanza continental donde hasta ahora destacaba la disputa de los cuartos de final de la Euroliga 2011-2012 que le llevaron a medirse al CSKA de Moscú.