Unos 800 leridanos en la final

El Barcelona tendrá este sábado el apoyo de más de 26.000 aficionados en la final de la Copa del Rey que el equipo disputará ante el Real Madrid en el estadio de La Cartuja, en Sevilla. De ellos, según confirmaron fuentes del club azulgrana, unos 800 serán seguidores leridanos, tanto abonados como miembros de las diferentes peñas, que han conseguido una localidad en el sorteo que hizo el club, ya que la petición de localidades superaba la cifra que desde la Federación Española de Fútbol (RFEF) había concedido a cada uno de los dos finalistas, concretamente, 26.031.

Desde diferentes peñas leridanas explicaban que ya están preparando el desplazamiento que se hará por diferentes medios. Habrá varios autocares, que en la mayoría de los casos iniciarán el viaje mañana, aunque también hay quienes han optado por el vehículo particular, el AVE o el avión.

El reparto de las entradas ya concedidas, no obstante, ha sido un cúmulo de errores desde la RFEF y la empresa encargada del mismo, One Box, ya que, como denunciaron numerosos aficionados ayer a través de las redes sociales, los datos de las entradas nominales presentaban errores, con apellidos y número de DNI incorrectos, lo que provocó la indignación en el club.

El Barcelona emitió un duro comunicado en el que señalaba que “el FC Barcelona considera inaceptable la incidencia creada en el envío de las entradas de la Final de la Copa del Rey por parte de la RFEF y su proveedor de ticketing One Box y manifiesta que esta gestión ha sido ajena al Club”. Desde One Box explicaron que “el error detectado en la nominalidad de las entradas ha sido causado por un error humano del sistema de ticketing de la RFEF.

El Barça añadió que “el área legal estudiará si la incidencia es susceptible de generar perjuicios a nuestros socios, peñistas y aficionados y aficionadas y actuará en consecuencia contra los responsables”.

Laporta: “Todavía no hemos conseguido nada”

Joan Laporta valoró ayer las opciones de Triplete. “Todo es posible, pero todavía no hemos conseguido nada. Y tenemos que trabajar mucho para conseguirlo, tanto en la final de la Copa como en LaLiga, donde todavía quedan cinco partidos muy duros y en las semifinales de la Champions contra el Inter de Milán”, subrayó en el estand por la Diada de Sant Jordi.

Julio Salinas y Pepe custodian la Copa hasta Sevilla

El exfutbolista del FC Barcelona Julio Salinas y el exjugador del Real Madrid Pepe trasladaron ayer el trofeo de la Copa del Rey hasta la estación de Sevilla Santa Justa, a bordo de un tren AVE especialmente vinilado con motivo de la final que disputarán azulgranas y madridistas este sábado en el estadio de La Cartuja. La RFEF optó por enviar el trofeo en tren.