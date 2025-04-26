Acuerdo de patrocinio entre el AEM y Caixa Rural

Publicado por REDACCIÓ Creado: Actualizado:

El AEM anunció ayer la formalización de un convenio de colaboración con la entidad financiera cooperativa Caixa Rural, que se mantendrá durante todo el año del centenario del club y por el que la entidad financiera ofrecerá 400 becas de material deportivo, por el valor de 50 euros cada una, a los jugadores y jugadoras de la base del club. Esta iniciativa es el principal pilar de un acuerdo que también pretende ayudar en el desplazamiento de los distintos equipos del club o la mejora de las instalaciones.

Jordi Dengra, director de Zona de Catalunya de Caixa Rural, destacó que “apoyar al AEM es una forma de devolver al territorio lo que nos aporta. Apostamos por un modelo de patrocinio con impacto real”. Por su parte, el presidente del club, Paco García, dijo que “la colaboración nos permite seguir creciendo con una base sólida”.