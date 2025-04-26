El Bilbao de Ponsarnau recibe el homenaje popular por su título

Publicado por REDACCIÓ Creado: Actualizado:

Varios miles de aficionados homenajearon ayer en la capital vizcaína al Surne Bilbao Basket por el título de la Copa Europa FIBA conquistado por los ‘hombres de negro’ el pasado miércoles en Grecia tras superar al PAOK de Salónica.

La presidenta, Isabel Iturbe, el entrenador, el leridano Jaume Ponsarnau, y el capitán, Xavi Rabaseda, llevaron el trofeo hasta el ayuntamiento, donde fueron recibidos en sus escalinatas por el alcalde de Bilbao, Juan Mari Aburto.