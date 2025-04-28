Doble celebración

Publicado por REDACCIÓ Creado: Actualizado:

El AEM cerró ayer con broche de oro la que es sin duda la mejor temporada de su historia, arrancando un punto en casa del líder, el Alhama (1-1), que desbordó la euforia en ambos conjuntos. El empate, gracias a un cabezazo de Vero Herrera, fue suficiente para que el conjunto leridano le arrebatara la tercera plaza al Logroño, con quien llegaba empatado a 44 puntos y que perdió ayer en su visita al Cacereño (1-0), que se llevó el último puesto de play off. Por ello, el AEM tendrá a su favor el factor campo en el cruce de play off ante las riojanas, que se resolverá en el Recasens y, además, en caso de empate tras la prórroga en la vuelta, el conjunto leridano pasaría sin necesidad de los penaltis.

Pero si el conjunto leridano celebró, más lo hizo el Alhama, porque, no sin sufrimiento, sumó el punto que necesitaba para proclamarse campeón y subir directamente a Liga F, favorecido por el empate a puntos con el Alavés, que cedió la primera plaza tras su derrota el pasado domingo en el Recasens (1-0).

Con el play off ya certificado, el AEM volvió a ejercer como juez de la Liga y salió con las mismas ganas de llevarse la victoria pero permitiéndose el lujo de no asumir riesgos. No jugaron Inés y Palacios, apercibidas de sanción, y Rubén López sacó del campo en cuanto pudo a Noe Fernández y a Peñalver tras ver tarjeta, además de sustituir a Loba en los minutos iniciales tras sentirse indispuesta.

Así, con caras nuevas y un cambio de sistema al 5-2-1-2, el AEM puso en apuros a un Alhama terriblemente tenso. De hecho, generó las ocasiones más claras en dos remates de Gestera, el segundo obligando a una gran intervención de Nay Cáceres, y en un cabezazo al palo de Noe Fernández al filo del descanso. No obstante, en el arranque del segundo tiempo, el equipo de Rubén López recibió un mazazo enorme con el 1-0 en el primer tiro a puerta. local. Un centro de Aithiara, una de las tres exjugadoras del AEM de las murcianas (las otras son la excapitana Anita y Astrid), se encontró con un error de la zaga leridana a la hora de rechazar para que el balón acabara en Belén, que batió a Mon y anotó el 1-0.

El Alhama se quitó un gran peso de encima, pero para el AEM el partido siguió como si nada. Aunque las ocasiones eran tremendamente escasas, las leridanas siguieron incomodando en busca de que el detalle que les había jugado en contra en el 1-0, les jugara a favor para el empate.

Y así fue como en un córner llegando a la hora de partido, Vero Herrera cabeceó con potencia para anotar el 1-1 definitivo. A partir de ahí, el Alhama se encargó de que no pasara nada, ante un AEM que tenía un ojo pueso en Cáceres, donde le favorecía el resultado, y sobre todo se veía capaz de ir a por más. Finalmente el 1-1 reinó hasta el pitido final, cuando el Alhama empezó una celebración que el AEM tuvo que aplazar unos minutos, hasta que se certificó el triunfo del Cacereño y, a la postre, una muy meritoria tercera plaza para el conjunto leridano, que se convirtió en el primer equipo que puntúa en Alhama en la segunda vuelta y así acaba el curso como el mejor local de la Liga, con 32 puntos, uno más que las murcianas.