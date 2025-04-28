Incidentes en los accesos del Gol Norte

Publicado por Segre Creado: Actualizado:

Los Rudes Lleida, uno de los grupos de animación del Lleida CF, fueron los protagonistas de una polémica este fin de semana en el Camp d'Esports cuando los Mossos d'Esquadra retuvieron durante 10 minutos la pancarta identificativa del grupo en el acceso del Gol Nord. El incidente, que retrasó la entrada de los aficionados a la grada, se resolvió finalmente con la intervención del directivo Marc Torres.

El motivo de la retención fue la revisión de la pancarta por parte de los agentes de seguridad, ya que esta no cumplía con los requisitos de ser ignífuga. La situación generó tensión en los accesos hasta que la directiva intervino para solucionar el problema y permitir la entrada de los aficionados con su distintivo.

Otro empate en una temporada irregular

En el terreno deportivo, el Lleida cerró su temporada en el Camp d'Esports con un empate a cero ante el Espanyol B, continuando con la racha negativa en casa. Este resultado confirma una estadística preocupante: los azules no han conseguido ninguna victoria como locales durante todo el año 2023 y en toda la segunda vuelta del campeonato.

A pesar de la permanencia ya garantizada a la categoría, que los leridanos certificarán definitivamente en Andratx en el último partido de la temporada, el ambiente en el Camp d'Esports estuvo más marcado por la emotividad ante la difícil situación institucional del club que por el interés puramente deportivo del partido.