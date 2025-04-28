Triste adiós en casa

Publicado por ARNAU VILÀ FONT Creado: Actualizado:

❘ Lleida ❘ El Lleida cerró la temporada en el Camp d’Esports con otro empate, esta vez 0-0, ante el Espanyol B. Los azules, con el resultado de ayer, terminan la temporada sin haber ganado un partido en casa durante este año y en la segunda vuelta. El encuentro tuvo más de emotivo por la crítica situación que atraviesa el club que de interés deportivo, ya que el Lleida terminará la temporada en Andratx con la permanencia garantizada. Durante los primeros minutos, el equipo azul buscaba llegar por las bandas, fieles a la filosofia de Idiakez que ayer cumplía su segundo partido de sanción. Pero era el Espanyol B quién dominaba la posesión aunque sin generar peligro. De este modo, se cerró un primer tiempo en el que hubo más acción en las gradas que en el campo ya que la afición del Gol Nord no paró de animar.

En el segundo tiempo, el Lleida podía romper la línea de los centrocampistas, pero como de costumbre, las luces se apagaban al llegar a la frontal. Y prueba de ello fue la primera ocasión del Lleida, en las botas de Adri Gené a la hora de partido. En un escenario de idas y vueltas, Iñaki volvió a ser providencial en el minuto 70 con una magnífica intervención, como si de un portero de fútbol sala se tratara.

Siguiendo con esa tónica, fue el Lleida quien avisó después de la parada de Iñaki, pero Adri Gené, en el 74, vio como el central Caroz le sacaba el balón en el área pequeña cuando disparaba desde una posición muy franca. Con el partido frenético, en el minuto 83, Caroz e Iñaki volvieron a ser protagonistas. El central blanquiazul remató un córner en el punto de penalti e Iñaki ‘voló’ para negar el gol.

Aún así, el Espanyol B necesitaba los tres puntos al encontrarse de lleno en la lucha para el play off, y eso provocaba que los visitantes no se conformaran con el empate. Finalmente, en el minuto 90, el Lleida se volvió a salvar en una acción que aún no se entiende que no terminara en gol. Almansa hizo un pase de la muerte para Sadik pero el balón le pasó por debajo de las piernas. Aún así, la pelota le llegó al segundo palo a Rivares, que tenía toda la portería para él, pero erró al conectar un centro que pasó, otra vez, por debajo de las piernas.

Incidentes en los accesos del Gol Nord

La peña ‘Rudes Lleida’ demoró 10 minutos su presencia en la grada porque en los accesos les retuvieron la pancarta del nombre del grupo. Los ‘Mossos’ la revisaron por no ser ignífuga pero todo se solucionó cuando el directivo Marc Torres acudió al acceso del Gol Nord.

Sin ganar en casa en todo el 2025

El Lleida cerró la temporada en el Camp d’Esports sin haber ganado ni un partido en lo que llevamos de año y en toda la segunda vuelta. Con el empate de ayer, Marc Garcia e Iñigo Idiakez terminan con un balance conjunto de 6 empates y 2 derrotas como locales este año.

El CE Europa, campeón del Grupo 3

Con el triunfo por 0-1 ante el Ilicitano, el Europa se proclamó campeón del grupo y, en consecuencia, es nuevo equipo de Primera Federación. Los del ‘Nou Sardenya’ aprovecharon la derrota en casa del Sant Andreu para ganar la Liga con una jornada de antelación.