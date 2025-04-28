ATLETISMO
Una Cursa Balàfia muy viva
Alrededor de 800 atletas toman parte en la edición número 43. Blanca Vallés y Roger Mirabet lograron la victoria en la prueba de 10 kilómetros
Balàfia vivió ayer la cuadragésima tercera edición de su carrera popular, que reunió a cerca de 800 participantes, repartidos entre las carreras atléticas de 5 y 10 kilómetros, la caminata y las carreras infantiles.
El ganador de la prueba de 10K fue el independiente Roger Mirabet, que invirtió un tiempo de 32 minutos y 16 segundos, seguido de Hamou Ait Mazian (Pones Thai Runners), que cruzó la línea de meta un minuto después, mientras que Marc Martínez (Pedalea.cat) completó el podio con un registro de 35 minutos. Por lo que respecta a la categoría femenina, la ganadora fue la también independiente Blanca Vallés, que fue la única en bajar de los 40 minutos, dejando el crono en 39:36. En el segundo cajón del podio se instaló Inma Albert (Caatzeneta), con un registro de 40 minutos y 8 segundos, y la independiente Maite Farran, que cubrió los 10.000 meros del trazado urbano por el barrio de Balàfia en 40 minutos y 35 segundos, fue tercera.
En la carrera de 5K, Javier Castells (Fincas Prats Runners) se alzó con la victoria y se impuso con un tiempo de 14 minutos y 59 segundos a Joan Brufal (Los Gessers Algerri), que entró casi un minuto y medio más tarde (16:36), y al independiente Sergio Ráfales, que invirtió un tiempo de 16 minutos y 37 segundos. En féminas, la ganadora fue Antonia Argilés (Almiramar), con una marca de 20 minutos y 5 segundos, seguida de la independiente Sílvia Fandos, con 20 minutos y 25 segundos, y Meritxell Bonet (Coetus Triatló Lleida), que marcó 20 minutos y 45 segundos.