El Vila-sana llega a San Juan tras un maratoniano viaje

La expedición del Vila-sana llegó ayer a primera hora de la tarde a la ciudad argentina de San Juan, sede de la Copa Intercontinental de hockey sobre patines femenino después de un maratoniano viaje de algo más de un día de duración. El equipo leridano, que llegó con dos horas de retraso sobre el horario previsto, fue recibido con globos y una pancarta por los familiares de las jugadoras argentinas. Hoy tiene previsto hacer el primer entrenamiento.