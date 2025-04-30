Jaume Betriu, tercero en la segunda prueba del Nacional de Enduro

Publicado por REDACCIÓ Creado: Actualizado:

El leridano Jaume Betriu ha vuelto a demostrar su competitividad en el Campeonato de España de Enduro al subir al podio en la segunda prueba de la temporada, celebrada en la localidad barcelonesa de Gironella. El piloto de Coll de Nargó ha firmado una sólida segunda posición en la categoría E3 y ha terminado sexto en la clasificación scratch, a tan solo dos segundos del Top 5. Gracias a este nuevo podio se mantiene segundo en la clasificación del Estatal.

Betriu afrontará este fin de semana en Oliana la segunda cita del Mundial de la especialidad, que será su despedida del campeonato. “Me da pena cerrar una etapa tan bonita, pero también estoy muy ilusionado con lo que viene. He tenido la suerte de vivir experiencias increíbles en el Mundial y ahora quiero volcar todo ese aprendizaje en ayudar a los jóvenes y seguir disfrutando del enduro”, dijo en relación a su reciente nombramiento como seleccionador estatal de enduro.