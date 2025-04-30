Van der Vuurst rescinde contrato con el Hiopos Lleida y vuelve al Joventut

La vinculación entre el Hiopos Lleida y Keye van der Vuurst ha llegado a su fin. Ambas partes han llegado a un acuerdo para poner punto final al contrato de cesión que tenía el base holandés, que regresa al Joventut sin tener aún un destino concreto, si bien el club verdinegro le está buscando una cesión para el mes que queda de competición.

Van der Vuurst, que comenzó la temporada en el conjunto badalonés aunque solo llegó a participar en cuatro encuentros, llegó al Hiopos Lleida a mediados de diciembre para cubrir la vacante que semanas atrás había dejado Dee Bost. Aunque su irrupción fue inmediata, con un debut esperanzador en el partido frente al Surne Bilbao Basket, en el que anotó 11 puntos, capturó 5 rebotes y repartió la friolera de 10 asistencias, para una valoración de 18 tantos, su aportación fue claramente de más a menos.

Mantuvo el nivel durante varios partidos, destacando sobre todo en ataque (aún es el mejor asistente del equipo con 4,3 pases de media), si bien su bagaje en defensa era uno de sus talones de Aquiles, así como las pérdidas de balón y en ocasiones su pasividad en pista. Todo ello hizo que, tras el fichaje de James Batemon, Van der Vuurst fuera el jugador sacarificado por Gerard Encuentra en las convocatorias. De hecho, desde el partido en la pista del Coruña, donde el equipo encajó una dolorosa derrota y el neerlandés fue uno de los señalados, ya no ha vuelto a jugar un partido oficial, quedándose fuera en los siete últimos partidos.

El pasado domingo el club informó de que el el internacional neerlandés no viajaba a Andorra por motivos personales, aunque la realidad es que ya se estaba negociando la rescisión del contrato de cesión. En los 11 partidos disputados con la camiseta leridana, Van der Vuurts ha promediado 9,2 puntos, 1,6 rebotes, 4,3 asistencias, 2,2 pérdidas y 9,7 de valoración. Ahora volverá a la Penya para entrenarse a la espera de algún destino para no acabar en blanco.

No se descarta que en breve el Hiopos Lleida también llegue a un acuerdo con Johnny Hamilton, que también acumula varios partidos sin entrar en las convocatorias.