El Alpicat quiere llenar el pabellón para un duelo clave

Llenar el pabellón Antoni Roure es el objetivo que se ha propuesto el Club Hoquei Alpicat de cara al crucial partido de este domingo (12.00) ante el Noia, un partido que el equipo de Sito Expósito necesita ganar para tener el factor pista a favor en el play out donde se jugará la permanencia en la OK Liga.

Para ello, desde el club se ha hecho un llamamiento a la ciudadanía para convertir el pabellón en un fortín, por lo que se regalarán dos entradas a cada uno de los 348 socios para conseguir cubrir el aforo de 650 localidades. Además, se ha organizado un desayuno con precios populares en el bar del pabellón.

Pese al gran empate logrado el pasado domingo en Calafell, las victorias del Voltregà y Caldes y el empate del Sant Just condenaron al Alpicat a jugar la promoción de descenso. Ahora solo falta conocer al rival, que saldrá del duelo que dirimirán en la última jornada el Sant Just y el Caldes en la pista del primero, con ventaja de dos puntos de los vallesanos, y si lo afrontarán con el factor pista a favor o en contra. Es por ello que necesita ganar al Noia para no depender de otros resultados y asegurarse el undécimo puesto, que le aseguraría jugar un hipotético tercer partido en casa, si bien el empate también le serviría, siempre y cuando el Sant Just perdiera en casa ante el Caldes, ya que de perder ambos, quedarían empatados y los del Baix Llobregat tienen el average favorable.

“Queremos que sea una fiesta del hockey, una fiesta familiar, como la que vivimos el día del ascenso”, afirma su presidenta, Meri Mata, quien reconoce que la permanencia pasa por tener el factor pista favor. “Por los números que tenemos, es prioritario tener la pista a favor, porque en toda la fase regular solo hemos logrado dos empates como visitante, así que nuestra fortaleza está en nuestro pabellón y nuestra gente”, añadió.

El conjunto de Sito ha logrado las 7 victorias ejerciendo de local, además de 2 empates y solo 3 derrotas, mientras que como visitante las cifras son demoledoras, con solo 2 empates y 11 derrotas. “Sabemos que habrá nervios y presión, pero tenemos que demostrar que podemos conseguir, y los ánimos están muy altos”, aseguró Mata.