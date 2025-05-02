El Mollerussa abre las puertas a 50 jugadoras

Imagen de grupo de las jugadoras que participaron ayer en las puertas abiertas en Mollerussa. - JOAN GÓMEZ

El CFJ Mollerussa dio ayer un paso adelante en la promoción del fútbol femenino con la celebración de una jornada deportiva que reunió a más de 50 niñas y adolescentes de entre 5 y 17 años. La actividad, impulsada por el club y celebrada en el campo de fútbol de la capital del Pla d’Urgell, nace con la voluntad de crear una sección femenina estable y dar respuesta a la creciente demanda de familias y jugadoras del municipio.

“Viendo que el club no tenía una sección femenina, y por petición de muchos padres y muchas jugadoras del pueblo que juegan en otros municipios, abrimos esta sección para que no tengan que desplazarse”, explicó el presidente del club, Andreu Subies.

La jornada se llevó a cabo con la implicación directa del personal del club, con entrenadores, coordinadores y colaboradores, así como madres y jugadores voluntarios. Para la ocasión, se confeccionó una camiseta especial y se contó con el apoyo de entidades y establecimientos locales, encargados del avituallamiento.

El objetivo del CFJ Mollerussa es formar entre cuatro y cinco equipos femeninos para la próxima temporada, desde las categoría prebenjamín hasta la juvenil-cadete, tal y como remarcó el presidente del club. La iniciativa tendrá continuidad con una segunda jornada prevista para el próximo 7 de junio.