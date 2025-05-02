Encuentra: "No nos puede faltar actitud"

El entrenador del Hiopos Lleida, Gerard Encuentra, ha realizado una radiografía del estado actual de su equipo antes del importante encuentro que disputarán contra el UCAM Murcia este domingo. "El equipo está trabajando muy seriamente, está concentrado tras el golpe recibido en Andorra que nos ha vuelto a tensionar a todos", explicó el técnico, quien también reconoció cierto desgaste físico en la plantilla.

De hecho, el entrenador dejó claro que "lo que no puede pasar es lo que nos ocurrió en Andorra, donde nos faltó un punto de actitud" y destacó la importancia del apoyo de la afición en el Barris Nord: "Nosotros debemos dar argumentos para que el público vaya a muerte con el equipo. En muchos partidos aquí lo hemos hecho. Nuestro equipo debe sacar el orgullo de la gente a base de esfuerzo, ganas y lucha, y que eso se contagie", declaró.

Respecto a la situación clasificatoria, Encuentra quiso desmarcarse de hablar constantemente sobre la permanencia: "El tema de estar salvados o no es algo que se habla más en el entorno que nosotros propiamente desde dentro. Nosotros durante el día a día hablamos de qué mejorar. Queremos que nuestra gente esté orgullosa de nosotros, ese es nuestro objetivo y, evidentemente, si acabamos salvándonos, la temporada será un éxito", sentenció.

Encuentra también reflexionó sobre la dificultad añadida de conseguir victorias en este tramo final: "Es como en los exámenes, el que lo deja para el último día... Ahora todos quieren sacar la nota para alcanzar su objetivo", apuntó. Además, destacó que "nosotros hemos estado todo el año fuera de posiciones de descenso y ahora tenemos que descubrir qué equipo somos en estos partidos en los que hay mucho en juego".

Rescisión de Van der Vuurst

Preguntado por la reciente rescisión del contrato de Keye Van der Vuurst, Encuentra fue claro: "Lo que le ha faltado es humildad, esfuerzo, ambición", dijo, añadiendo que "es uno de los jugadores con más talento ofensivo que he entrenado, sabe jugar el pick and roll de manera espectacular, pero todo eso sin esfuerzo y humildad no vale. Es un chico de 23 años que aún no ha demostrado nada, aquí tenía una situación propicia para hacerlo y no la ha aprovechado".

UCAM Murcia, un rival de entidad

Sobre el próximo rival, el técnico advirtió que "será un partido muy complicado contra un equipo que se está jugando entrar en play off. A veces se nos olvida que el año pasado jugaron la final de la Liga ACB. Tienen muy buenos jugadores, algunos que nosotros ni podemos acercarnos a intentar ficharlos".

El conjunto leridano afronta un mes de mayo muy intenso con cinco partidos, uno de ellos entre semana. Ante esta carga de encuentros y el cansancio acumulado, el entrenador explicó que "tenemos un cuerpo técnico amplio y un departamento de preparación física que controla todos estos temas. Intentaremos rotar más a los jugadores que tienen las piernas más cargadas durante los entrenamientos y estar más pendientes de su control".