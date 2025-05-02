Nueva cita con la historia para el Vila-sana

Publicado por EVA CORTIJO/JULEN ANDRÉS Creado: Actualizado:

El Vila-sana tiene una nueva cita con la historia. Este fin de semana busca en la ciudad argentina de San Juan su primer triunfo internacional, después de haber ganado el primer título de su historia a principios de esta temporada, cuando se impuso al Palau de Plegamans en la final de la Supercopa, competición que se disputó en Fraga. Las leridanas luchan por el ahora denominado Mundial de Clubes, antigua Copa Intercontinental. Vila-sana y Fraga, subcampeón y campeón de Europa respectivamente, tendrán a los dos campeones argentinos como rivales: Deportivo Aberastain (subcampeón americano), las leridanas; y Concepción (campeón americano), las fragatinas. El debut en la competición es hoy a las 21.30 horario argentino, las 02.30 de la madrugada del viernes al sábado en horario peninsular. Antes, a las 19.00, las 00.00 en el estado español, se jugará el Concepción-Fraga. Los ganadores de los dos partidos pasarán a la gran final del domingo, también en horario de madrugada.

Han pasado tres días desde que el Vila-sana aterrizó en San Juan. Unas jornadas que han servido para la aclimatación de un equipo que ha sido muy bien recibido en los centros donde ha entrenado. Destaca sobre todo el recibimiento en el del Concepción, donde han jugado Flor Felamini, Luchi Agudo y Gime Gómez y donde tuvieron público durante todo el entrenamiento aprovechando que el Día del Trabajador, el 1 de mayo, en Argentina es una gran fiesta, no hay absolutamente nada abierto y los pequeños y pequeñas no tienen colegio. La sesión de entrenamiento, de dos horas, la presenciaron unas 300 personas. Al acabar, el club repartió camisetas y el final de la jornada se convirtió en una fiesta para los más pequeños.

Mención aparte merece el recibimiento en San Juan, ciudad considerada la cuna del hockey argentino. “Gracias a nuestras jugadoras argentinas, tenemos Vila-sana ubicado en el mapa para mucha gente. Hace mucha ilusión ver a los niños y las niñas que te siguen, te piden autógrafos y saben quien eres”, explicaba Victòria Porta.

Esta competición también es muy especial para Sara Planella, la más pequeña del grupo, que el 30 de abril cumplió los 18 años en tierras argentinas. Las familias de las jugadoras argentinas organizaron un asado típico como bienvenida y esta fiesta se aprovechó para hacer una pequeña celebración por Sara, que reconocía que “si ya es especial cumplir 18 años, cumplirlos aquí y como miembro de una expedición que lucha por una competición internacional aún está mejor. Estoy muy ilusionada y agradecida de estar aquí”, concluía. Esta próxima madrugada es la hora de la verdad y el Vila-sana aspira a hacer historia de nuevo.

Rodero: “El equipo está con ganas y es consciente de lo que se juega”

Lluís Rodero explicaba que “la sensación es buena, veo al grupo contento y con muchas ganas. Saben qué se juegan y solo estamos pensando en el viernes, focalizadas en el rival”, del que dice que “es muy complicado, sabemos que se van a cerrar y por eso nosotras tenemos que estar a nuestro mejor nivel. Tenemos que hacer una muy buena defensa y presionar para dificultarles la salida de la bola. A partir de aquí, en ataque tenemos que hacer nuestro juego y estar muy convencidas de lo que podemos hacer como equipo”. Admite que el equipo “está cansado, han sido muchas horas de viaje, el cambio horario... pero no podemos estar pensando en eso”, concluía.

Maria Porta: “No nos conformamos con estar aquí, queremos la copa”

“Se ha hecho largo” explicaba ayer Maria Porta. “Tenemos ganas de saltar a la pista y ganar el partido”. Victòria Porta añadía que “venimos con ilusión”. Para ambas estar aquí es un premio y Maria añade que “el Vila-sana hace tiempo que hace las cosas bien. Queremos ganar, no nos conformamos y queremos la copa, por nosotras, por los que nos siguen y por el trabajo que venimos haciendo”. “Es un premio estar aquí”, añade Victòria, que recuerda que “somos competitivas y queremos el título. No pensamos que viniendo aquí ya lo tenemos todo hecho. Nos lo queremos pasar bien, sí, pero queremos que acabe bien”, concluye.