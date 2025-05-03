El Vila-sana, como en casa

Publicado por REDACCIÓ Creado: Actualizado:

El Vila-sana, que esta pasada madrugada tenía previsto jugar las semifinales del Mundial de Clubes en la ciudad argentina de San Juan, se está sintiendo como en casa. Con aficionados recibiendo al autocar a su llegada, numerosa presencia de público en las gradas durante los entrenamientos y muchos niños y niñas pidiendo autógrafos a las jugadoras, que también han regalado camisetas y bufandas del club.

La presencia de cuatro argentinas, todas de San Juan, Luchi Agudo, Flor Felamini, Dai Silva y Gimena Gómez, hace que el equipo leridano haya sido recibido como si fuera propio. Esta madrugada estaban previstas las dos semifinales, Fraga contra Concepción y, acto seguido, Vila-sana contra el Deportivo Aberastain. La final, mañana también de madrugada.