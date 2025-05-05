Contra el Liceo en el play off

Publicado por REDACCIÓ Creado: Actualizado:

El Pons Lleida despidió la fase regular de la OK Liga con una victoria cómoda ante el Alcoi (4-1), con la que cierra esta parte de la competición en la séptima posición y, por tanto, afrontará el play off por el título ante el segundo clasificado, el Liceo. El equipo de Edu Amat tenía que ganar su partido y esperar algún tropiezo de rivales directos para subir alguna posición en la tabla y evitarse un desplazamiento largo, caro e incómodo. Pero no falló nadie y, pese a sumar el triunfo, se queda séptimo. El Alcoi, por su parte, también tenía el play off asegurado y, pasara lo que pasara, acababa octavo.

Con la tranquilidad de que al menos la lucha por el título estaba asegurada, los dos equipos saltaron a la pista con pocas precauciones y buscando la portería rival desde el primer minuto, lo que imprimió al partido un ritmo muy vivo. Pero el que más necesidad tenía de ganar, para aprovechar un posible tropiezo de rivales, era el Llista, que no tardó en disponer de la primera ocasión. Apenas había pasado un minuto cuando Jordi Badia lanzó un potente remate que detuvo el meta del equipo alicantino, Marc Grau.

El Pons Lleida era quien más frecuentaba el área rival y fue el capitán, Sergi Duch, el que volvió a poner a prueba al meta visitante. Fue con un remate en el minuto 5, que tampoco encontró el camino del gol.

El Alcoi, pese a que no tenía posibilidad de mejorar su octava plaza y llegó con importantes bajas de última hora, no quería ser invitado de piedra y Gonzalo Pérez puso a prueba a Javi Sánchez en el minuto 6 y, en el 7, su compañero Joan Pascual desperdició la mejor ocasión hasta entonces.

Sin apenas faltas, el tiempo corría con rapidez y el gol no llegaba, aunque seguían siendo los leridanos los que lo buscaban con más intensidad. Nico Ojeda dispuso de una ocasión muy clara en el minuto 15, tras un excelente servicio de Sebas Moncusí, pero no acertó a marcar, como tampoco pudo hacerlo Darío Giménez solo un minuto más tarde.

En pleno acoso local, sí que acertó a marcar Sebas Moncusí en el minuto 18, culminando una gran jugada de Nico Ojeda, que le hizo llegar un centro espectacular para que marcara el 1-0, gol que premiaba el juego que estaban haciendo los de Edu Amat. Pudo ampliar la ventaja Darío Giménez tras una gran jugada personal, pero su potente remate se estrelló contra el larguero en el minuto 20. Y uno más tarde, el propio Darío Giménez lanzó una falta directa, por tarjeta azul a Manel Hernández, pero tampoco pudo superar a Marc Grau.

El dominio del Pons Lleida era absoluto y, aprovechando la superioridad numérica, Fran ‘Tombita’ Torres marcó el 2-0 con el que se llegó al descanso, aunque en la última acción de este primer tiempo, Nico Ojeda también mereció el gol en una gran jugada personal.

La inercia se mantuvo en el inicio de la segunda parte y fue en estos primeros compases de la reanudación cuando el Llista sentenció el encuentro. Nico Ojeda condujo una contra perfecta para firmar el 3-0 en el minuto 29 y, tan solo uno más tarde, Fran ‘Tombita’ Torres robó una bola, se lanzó hacia la portería rival para batir a Marc Grau y colocar el 4-0. Faltaban 20 minutos para el final del partido, pero este ya estaba finiquitado.

El Pons Lleida ya no sufrió para asegurar la victoria y su mirada se centró en lo que ocurría en las otras pistas, pare ver si algún rival tropezaba y le evitaba el desplazamiento a Galicia. Pero no fue así. Lo único que ocurrió en el largo e intrascendente último capítulo del partido fue que el jugador del Alcoi Manel Hernández aprovechó una pérdida de bola de Darío Giménez para marcar el 4-1 que sería definitivo.