Triste despedida: el Lleida, con el futuro como club en el aire, pone fin a una temporada horrible con una derrota en Andratx

❘ andratx ❘ El Lleida puso ayer punto y final a una temporada decepcionante con una derrota intrascendente por 3-1 en el campo del Andratx. El resultado de ayer ejemplifica los problemas que ha ido sufriendo la entidad, con deudas y sin inversores, y su plantilla, con impagos desde hace meses y sin noticias de Luis Pereira.

Para empezar, ya fue una victoria que la expedición pudiera viajar a Mallorca, debido a que la crisis del club ponía en riesgo el desplazamiento del equipo a la isla. El Lleida se presentó en Andratx con solo cinco suplentes (cuatro jugadores de campo y un portero), mientras que del cuerpo técnico solamente viajaron los dos entrenadores, el preparador físico y el delegado.

Esta circunstancia ya manchó la imagen del club antes del partido.Durante el calentamiento era triste ver a los porteros preparándose sin entrenador. Con la derrota de ayer el Lleida termina la Liga en décimotercera posición, en zona de play out es decir, play off de descenso. Aún así, los leridanos no disputarán esta fase debido a que son, de los decimoterceros, el que tiene más puntos de los cinco grupos de Segunda RFEF.

El final ha sido muy diferente de las perspectivas que había a principio de temporada, con el ascenso como objetivo. Plantilla, staff y club tenían como objetivo el play off. El equipo estaba liderado por el nuevo proyecto de Marc Garcia y a pesar de empezar con alguna duda, los azules lograron, en la primera vuelta, dos importantes triunfos a domicilio ante el Sant Andreu y el Europa, campeón del grupo. De hecho, en la jornada 10, los de Marc Garcia eran líderes. El Lleida cerró el 2024 y a la vez, la primera vuelta, en quinto lugar con una victoria por 3-0 ante el Andratx.

Seguramente nadie se creería que el triunfo de aquel 22 de diciembre iba a ser la última victoria del Lleida en el Camp d’Esports, ya que a partir de ese momento empezaron los problemas.

Primero fueron los resultados, con una interminable racha de empates, los que llevaron a parte de la afición a empezar a perder la paciencia. No tardaron en llegar los retrasos en el cobro y, ya directamente, los impagos. Con el agua al cuello, tanto en lo deportivo como en lo económico, Marc Garcia fue destituido a pricipios de marzo tras empatar en casa ante el Ilicitano, dejando paso a Iñigo Idiakez que, tras llegar como revulsivo, pronto se topó con una realidad que probablemente nadie le explicó cuando negociaba su incorporación al Lleida.

Esta realidad se hizo pública el 4 de abril, cuando el propietario Luis Pereira y el adjunto a la presidencia Marc Torres convocaban una rueda de prensa para explicar las cuentas económicas del club. Anunciaron la presentación de un preconcurso de acreedores, acción todavía no ejecutada, mientras se explicó que el club buscaba inversores que pudieran sacarlo a flote.

También hay que tener en cuenta que, cuando llegó, Pereira evitó la caída de un club que, en la última etapa de los Esteve iba cuesta abajo, con una deuda de 1,7 millones de euros con la Agencia Tributaria y con cuentas pendientes con la Seguridad Social, que ha sido un lastre que el club no se ha podido quitar de encima.

Tampoco ayudó la confrontación con la Paeria, negándose a firmar el convenio que se le ofreció. Las causas judiciales han sido un continuo, tanto con los anteriores gestores como con Vicente Javaloyes, despedido y que a su vez también denunció al club. El último esperpento fue hace una semana, cuando Pereira anunció que le habían estafado con una invesión que nunca llegó. Desde entonces, silencio y la denuncia de Idiakez, el viernes, de que el presidente les ha abandonado.