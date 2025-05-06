Campeonas del Mundo

Publicado por EVA CORTIJO Creado: Actualizado:

❘ san juán ❘ Lo ha vuelto a hacer. El Vila-sana ha escrito una página grande, muy grande, de su historia, al conquistar el Mundial de Clubes Femenino de hockey, el segundo título de su joven historia tras la Supercopa de España el pasado verano.

Vila-sana y Fraga, poblaciones separadas por apenas 60 kilómetros, fueron a disputarse el título a 10.000 kilómetros de dirancia, en la ciudad argentina de San Juan. Las del Pla d’Urgell y las de la Franja, los dos mejores equipos del mundo, revivían la final de la Champions del 2024, jugada en la Coruña. Y si entonces ganó el Fraga, con un staff técnico leridano que encabeza Jordi Capdevila, en esta ocasión la victoria ha sido para las jugadoras que entrena Lluís Rodero, que se impusieron por 3-5.

Fue una final espectacular. Ocho goles en 50 minutos y un equipo, el de Vila-sana, que se ha convertido estos días en todo un fenómeno de masas en San Juan, la capital del hockey. “Los nervios se quedan en el autocar” chilló la capitana María Porta al llegar al Aldo Cantoni una hora y media antes del partido. Las del Pla d’Urgell siguieron todos sus rituales, música en el autocar (‘La Morocha,’ de Luck Rao, ‘Un beso y una flor’, de Nino Bravo, entre otras).

El partido empezó bien para el Vila-sana. Una jugada rápida sirvió para que Luchi Agudo enviase la bola al fondo de la portería en el minuto 3, para delirio de una grada del Aldo Cantoni que iba mayoritariamente con las del Pla. En la jugada siguiente, Anna Salvat le paró un disparo a Vinyet Flix. El gol animó a las de Lluís Rodero que se acercaban con más peligro a la portería rival. El Fraga, por su parte, presionaba en toda la pista en busca del empate. En el minuto 10 llegó el segundo gol de las leridanas. Un disparo lejano de Luchi Agudo lo desvió Dai Silva al fondo de la red ante la desesperación de Anna Ferrer y sus compañeras y la alegría de las leridanas que se abrazaron en el centro de la pista. Era la fiesta de las jugadoras argentinas y se unió otra, aunque en este caso para hacer el 1-2 (10’). Adri Gutiérrez, que recibió un homenaje antes del partido de la Federación Argentina porque se retira al acabar la temporada, cruzó una bola y despistó a Anna Salvat.

El partido entró en una fase de desconcierto para las leridanas y una bola perdida en el centro de la pista propició un contraataque, una vez más de Adri Gutiérrez, que disparó y la bola la rechazó Salvat. La portera de las leridanas tuvo actuaciones destacadas en los siguientes minutos demostrando sus reflejos. Las leridanas lo intentaban y se mostraban con confianza, se pasaban la bola y abrían la pista obligando a las fragatinas a perseguirlas. Victòria Porta vio como se desmarcaba Gimena Gómez y le pasó una bola que resultó ser una asistencia perfecta para que otra de las argentinas del Vila-sana marcase. El 1-3 subió al marcador en el minuto 16. El Fraga aprovechaba las pocas bolas que robaba para formar contraataques y Sanjurjo y Gutiérrez llegaron a disparar pero Anna Salvat, muy atenta rechazó. Luchi Agudo y Gimena Gómez llegaron con peligro a la portería defendida por Anna Ferrer pero la portera de las fragatinas demostró que es una pieza clave para su equipo. Con el 1-3 se llegó al descanso.

En la segunda parte, el Vila-sana siguió con su juego abierto y haciendo grande la pista, intentando agotar las posesiones. Luchi Agudo tiró en el primer minuto pero rechazó Anna Ferrer. El Fraga también lo intentaba y Adriana Soto, en el segundo minuto de este segundo tiempo, puso el 2-3 en el marcador devolviendo a su equipo al partido. Antes, Sanjurjo también había puesto a prueba a Anna Salvat. El gol pareció desconcertar un poco a las del Pla d’Urgell, que cometieron alguna imprecisión que podría haber costado caro si Salvat no hubiera rechazado el disparo de Adri Gutiérrez.

Justamente, una jugada de mala suerte y de errores encadenados propició el 3-3 (29’). Otra vez fue Adri Soto quien aprovechó la multitud que había en el área del Vila-sana y que tapaba la visión a Anna Salvat, que no vió llegar la bola. El partido volvía a empezar, pero no tardaron mucho las leridanas en volverse a adelantar gracias a un golazo de Victòria Porta, que dribló, se dio la vueta y acabó batiendo a Ferrer (3-4, 31’). El partido se había vuelto loco y los más beneficiados eran los espectadores que, prácticamente, llenaban el Aldo Cantoni. En el 33 Soto vio tarjeta azul por una entrada a Gimena Gómez y la falta directa la chutó Victòria Porta, que tuvo la suerte de su lado. La bola la rechazó Ferrer pero al bajar, rebotada de la red de protección de detrás de la porteria, le dio en la espalda y acabó entrando en la portería para situar el 3-5.

El equipo de Lluís Rodero se empezó a gustar e hizo unos minutos extraordinarios de juego ante un Fraga desconcertado. Victòria Porta cortaba bolas y Gimena Gómez luchaba y presionaba por tres mientras Luchi mantenía la tranquilidad del equipo. El Fraga no llegaba con peligro a la portería de Salvat y, cuando lo hacía, esta era un muro. Gimena Gómez podría haber hecho el sexto pero la bola que robó y con la que protagonizó un contraataque la despejó Ferrer. En el minuto 37, Dai Silva resbaló y se llevó por delante a Sanjurjo, por lo que vio la tarjeta azul. La falta directa la chutó Julieta Fernández pero Anna Salvat aguantó bien y la acabó despejando. Con una menos, el Vila-sana se cerró para aguantar y las leridanas se defendieron con uñas y dientes, incluso Luchi Agudo tuvo un contraataque que, al final se quedó en nada.

El Fraga, además, llegó a las diez faltas pero Anna Ferrer vio las intenciones de Victòria Porta e hizo una gran parada. La recta final siguió con la misma tònica, con un Vila-sana entero que sabía que se agotaba el tiempo y que se acercaba el segundo título de la temporada. El marcador se habría podido incrementar más si Luchi Agudo hubiera aprovechado la falta directa que tuvo por la expulsión de Aina Arxé cuando solo faltaba un minuto y medio para que se acabase el partido.

A medida que el reloj corría, los nervios se incrementaban en el banquillo. Con el final del partido, la parte de afición del Vila-sana enloqueció. Hubo chillidos, lloros, abrazos y carreras por la pista. Ramon Porta, el presidente, bajó para abrazarse a todo el que encontraba por el camino. Especialmente emotivo fue el abrazo con sus hijas Victòria y Maria Porta. Media hora después del partido los pequeños de San Juan aún perseguían a las jugadoras por la pista y por la banda para pedir camisetas. Y es que el Vila-sana se ha convertido estos días en un auténtico fenómeno de masas. Después de ganar dos títulos esta temporada, el equipo luchará ahora por la Liga y la Copa.

”El partido lo teníamos marcado desde el 2024”

El entrenador del Vila-sana, Lluís Rodero, dijo que “este partido lo teníamos marcado desde el año pasado cuando perdimos la final de la Champions con el Fraga. La gente valoró que no habíamos ganado nada, pero yo estaba convencido de que acabaríamos ganando y lo hemos hecho”, explicó.

Quinto duelo de la temporada con el Fraga

La final del Mundial de Clubes era el quinto partido que disputaban esta temporada el Fraga y el Vila-sana. Hasta ahora, el equipo de la Franja había ganado dos, por uno las del Pla y un empate. Este triunfo equilibra los duelos, ahora con dos triunfos para cada uno.

“Hemos hecho un partido espectacular”

La capitana del equipo leridano, Maria Porta, explicó tras el partido que “los sueños también se cumplen. Esta victoria no viene de hoy, viene del año pasado y de los años anteriores. Cuando perdimos en A Coruña por penaltis ante este equipo lo pasamos mal. Había que aprender y trabajar más y hemos hecho un partido espectacular”.

“Es el fruto del trabajo de mucha gente”

Ramon Porta, presidente del Vila-sana, dijo tras el partido que “esto es el fruto del trabajo de mucha gente y durante muchos años”, añadiendo que “dijimos que estaríamos arriba y lo estamos haciendo. Es el segundo título de la temporada y esto es espectacular”, concluyó.