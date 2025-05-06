El Lleida Handbol abrirá la Final Four ante el anfitrión

El Lleida Handbol, que el sábado certificó con su victoria en Meaño su clasificación para la Final Four de ascenso a la División de Honor Oro femenina, abrirá la última fase ante el anfitrión, el Schär Colores Zaragoza, a priori el gran favorito para lograr una de las dos plazas de ascenso que habrá en juego. Ayer se celebró en la sede de la Federación Española el sorteo para dirimir el orden de los partidos de una fase que se disputa por el sistema de liguilla de todos contra todos. Después de enfrentarse a las aragonesas en el debut el viernes 16, las jugadoras que dirige Iban Raigal se medirán el sábado al OAR Gràcia de Sabadell, que quedó campeón de su grupo, para cerrar la Final Four ante el Lauko Ermuko Errotabarri vasco. La fase final se disputará en Zaragoza, que fue la única candidatura que se presentó.

Una vez conocido el sorteo, Raigal se mostró más que satisfecho por el orden de los partidos. “No me desagrada el calendario. Creo que es mejor coger al anfitrión en el primer partido, cuando tu estás físicamente a pleno rendimiento y ellas tendrán toda la presión por jugar en casa, que esto a veces puede ser un hándicap”, afirmó el técnico, que reconoce que “igual no les ha hecho mucha gracia al Zaragoza tener que enfrentarse al Lleida en la primera jornada”.

Raigal no esconde que la Final Four “es un premio” a la gran temporada que ha hecho el equipo, y que la afrontarán sin ninguna presión. “La teníamos en la eliminatoria de cuartos, pero ahora no, hay que ir a competir y disfrutar”, indicó. Asimismo, dejó claro que “el objetivo a principio de temporada era estar entre los cinco primeros, pero no clasificarnos para la fase de ascenso”, dijo.