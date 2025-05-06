Estudian la reforma del Onze de Setembre

Publicado por REDACCIÓ Creado: Actualizado:

El ayuntamiento de Lleida y el Lleida Llista Blava mantuvieron ayer una nueva reunión para definir la ampliación y mejora del pabellón municipal Onze de Setembre. En el encuentro de ayer tomaron parte el alcalde, Fèlix Larrosa; la primera teniente de alcalde y concejala de Agenda Urbana, Begoña Iglesias, y el concejal de Deportes, Jackson Quiñónez, así como el presidente del club, Enric Duch, y parte de su equipo para poner en marcha esta colaboración y conseguir el encaje del proyecto de reforma del recinto que el club presentó en junio on el plan urbanístico de la ciudad.

La propuesta del club y sobre la cual está trabajando el consistorio se centra en situar la pista exterior a la misma cota que la interior, lo que supondría excavar unos 4 metros, además de abrir un acceso en uno de los laterales del Onze de Setembre para acceder tanto a la pista principal como a los vestuarios y conectar las dos zonas de gradas, integrando todo el equipamiento en un mismo edificio. Ahora se trabajará para definir este plan, que tiene que permitir en un futuro próximo esta ampliación del pabellón. Mientras tanto, se avanzará ya en el arreglo de las instalaciones previsto dentro del plan de mejora de equipamientos deportivos, con una inversión de 370.000 euros centrada en la impermeabilización de la cubierta, en una primera fase, y los vestuarios y las instalaciones, después.