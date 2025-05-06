Publicado por Segre Creado: Actualizado:

La jornada 60 de la Quiniela dejó un premio de 331.664,52 euros en Agramunt, donde se selló uno de los dos únicos boletos de 14 aciertos en la jornada entre los 5.527.742 participantes. El boleto fue tramitado en la administración número 1 de Agramunt, situada en la plaza del Pou, y uno de sus dos responsables, Andrei Nasalean, explicó anoche a SEGRE que el premiado “es un jugador habitual” e incluso lamentó que “estábamos siguiendo el resultado del último partido y es una lástima porque solo le falló el pleno al 15, puso un empate en el Girona y, de acertar, hubiera sido el único que se hubiera llevado el premio”, que ascedió a 2.594.965,69 con un único premiado.

Nasalean, conocido popularmente como ‘El Gordet de la Sort’, es el corresponsable de la administración de Agramunt junto a Xavier Esteban y explicó que “en la Quiniela no había tocado nunca tanto dinero y supone una alegría muy grande para nosotros y también para el cliente, con quien tenemos buena relación”. La misma administración de Agramunt vendió un premio de 386.000 euros de la BonoLoto en abril del año pasado.