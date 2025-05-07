El Lleida CF necesita 250.000 € para no bajar por impago

Publicado por Segre Creado: Actualizado:

El Lleida necesita pagar 250.00 euros antes del 30 de junio para evitar un descenso por impagos. Esta es la cantidad que adeuda a la plantilla, según explicó ayer Marc Torres, adjunto a la presidencia, durante su participación en el programa ‘La Contra’, de Lleida en Joc, que presenta Dani Tejedor. La entrevista completa se puede ver hoy en el digital de SEGRE . Torres explicó que negocia a contrarreloj con dos grupos inversores ya que, tal como explicó SEGRE ayer, el club se ha dado de plazo hasta el 15 de este mes para definir su futuro y decidir si sigue adelante o desaparece.

Marc Torres, en una larga entrevista, explicó que de los dos grupos con los que está negociando, “uno está cerca”, en referencia a “un grupo de empresarios estatales”, que sería el que ha mostrado mayor interés. Detalló que, además de esta deuda con la plantilla, el club debe 1.800.000 euros a la Agencia Tributaria y 2.300.000 euros a la Seguridad Social, para una deuda total que rondaría los 4.300.000 euros.

El grupo que se hiciera cargo del club ya sabe que “durante los primeros 3 o 4 años no obtendría beneficios”, puesto que debería sanear la entidad para que poder obtener más ingresos. Dijo que el preacuerdo que tienen con Hacienda y Seguridad Social es para abonar aproximadamente 1.400.000 euros entre las dos, mientras que el resto lo saldaría con aportaciones mensuales.

Señaló también que es moderadamente optimista sobre las posibilidades de llegar a un acuerdo con este grupo empresarial. Confirmó que todavía no ha presentado el preconcurso.

Torres explicó que, desde que Luis Pereira llegó al club en enero de 2022, ha aportado entre 2.8 y 2.9 millones, cantidades que se han destinado fundamentalmente “al gasto corriente”.

Torres se reunió ayer con los jugadores y técnicos para dar por cerrada la temporada y, sobre el balance deportivo de la temporada dijo que “ha habido dos partes, en la primera vuelta el equipo acaba en posiciones de play off”, pero a partir de enero, cuando empiezan los problemas económicos “hay una bajada a todos los niveles, que no se puede separar de la situación económica”.