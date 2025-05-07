Una gran gesta merece una gran celebración y el Vila-sana la tuvo ayer a su regreso de Argentina, donde este fin de semana el equipo ha ganado el Mundial de Clubes, su segundo trofeo de la temporada y de su historia, tras la Supercopa de España conquistada en verano. El equipo fue recibido por centenares de aficionados al grito de “Sí, sí, sí, la Copa ja és aquí” y, desde la popular plaza de les Casetes, desfilaron en una rúa por varias calles de la población, hasta llegar al ayuntamiento, desde cuyo balón ofrecieron los trofeos a sus seguidores.

El primer equipo no estuvo solo en la celebración, ya que desde su misma llegada acompañaron a las jugadoras los equipos Fem 11 y Fem 15, con sus medallas y trofeos, ya que el domingo se proclamaron campeonas de Catalunya. Tambien compartieron vehículo durante toda la rúa y salieron al balcón, donde hicieron sus parlamentos, en lo que fue una triple celebración. El CP Vila-sana demostró que, además de un presente brillante, tiene un gran futuro por delante. Sus cuatro equipos femeninos de base se han clasificado, por segundo año, para los Campeonatos de Catalunya.

Aunque la rúa coincía con el partido del Barça, todos lo tenían claro. “Hoy el Barça es segundo plato”, afirmaba Dani. “También hemos ganado al fútbol”, añadía otro aficionado.

Abrazos, lágrimas de emoción y el reencuentro, después de tantos días, con familiares y aficionados que no viajaron a Argentina, precedieron la subida al remolque que estaba preparado para pasear a los tres equipos por Vila-sana, sin que faltaran los clásicos “Campiones, campiones”, o el saludo habitual para el presidente Ramon Porta, al que le corearon “¡Florentino!, ¡Florentino”!

Tras un paseo de una hora y media, la comitiva llegó ante el ayuntamiento, donde fue recibida con la canción “Viva la Vida”, de Coldplay y la versión de “Sweet Caroline”, de Buhos.

Las primeras en salir al balcón fueron las jugadoras del Fem 11 y su capitana, Ivette Rodero dijo que estaban “contentas de lo que hemos conseguido. Ahora toca celebrarlo”, entre las risas de los seguidores. El técnico, Xavi Barco, agredeció el apoyo de aficionados y padres.

Fue entonces el turno del Fem 15 y su capitana, Júlia Martorell, animó a “disfrutar la Copa” añadiendo un coreado “Visca Vila-sana”, dando paso al técnico Albert Arnau, quien dijo que “ya tenemos aquí la copa que queríamos”.

El alcalde Jaume Cabellé, que ejercía de maestro de ceremonias, dio paso entonces al “Campeón del Mundo” y al presidente Ramon Porta, que recordó los 22 años de historia del club y emplazó a seguir “picando piedra, que ya hemos demostrado que lo sabemos hacer”.

La capitana, Maria Porta, sin voz, recordó que “hace un año estábamos en este mismo balcón llorando, porque habíamos perdido la final de la Champions. Puede que ahora no seamos conscientes de lo que hemos conseguido, pero lo valoraremos y lo recordaremos para siempre”. También tuvo palabras para la exjugadora Laura Barcons, que participó de la rúa como una más, y para Adrià Ros, expreparador físico, que también subió al remolque, ya que “esta Copa también es vuestra”.

Destacó que “en Argentina nos hemos sentido como en casa y nos merecemos esta Copa que hemos ganado representando a nuestro pueblo porque yo siempre digo que prefiero perder finales con el Vila-sana que ganarlas con otra camiseta. Y volveremos a subir a este balcón”, concluyó.

Tras ella fueron pasando todas sus compañeras, aunque quin más impactó a la afición fue Dai Silva, que anunció que deja el equipo, aunque seguirá en el club y jugará en el filial. “He tomado esta decisión y después de este título me voy en paz. Os llevaré siempre en mi corazón”, lo que provocó la reacción de “Dai, quédate; Dai, quédate”. El club, para cubrir su plaza, ha fichado a la chilena Bea Gaete, que esta temporada es jugadora del Coruña.

Orgullosos de un club que es “una gran familia”

“Sois un ejemplo para Vila-sana y un referente para las generaciones que vienen detrás”, dijo desde el balcón del ayuntamiento el alcalde de Vila-sana, Jaume Caballé, satisfecho de que en un mismo fin de semana los equipos Fem 11 y Fem 15 se proclamaran campeones de Catalunya y que el sénior “ha conquistado el mundo”, añadió levantando una gran ovación de la afición que se había citado ante el consistorio”.

El alcalde dio paso al presidente, Ramon Porta, aclamado con el ya clásico “¡Florentino!, ¡Florentino!” y que, tras recordar los tres títulos dijo: “lo que hemos conseguido en 22 años es lo que hemos vivido en Argentina, porque nos han hecho sentir como en casa”, añadiendo que “si no eres buena persona, no te queremos en el club”, del que se mostró orgulloso porque “lo que también hemos conseguido es ser una gran familia”.