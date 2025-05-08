La Fiscalía recurre la absolución de Alves

Publicado por Agències Creado: Actualizado:

La Fiscalía ha recurrido ante el Tribunal Supremo la absolución del futbolista Dani Alves, en un escrito en el que reprocha a la sala que lo exculpó de haber “condenado moralmente” a la víctima al “acusarla de mentir”, mediante una interpretación “completamente cruel y arbitraria” de una prueba biológica clave. En su escrito, el fiscal del Supremo Fidel Cadena censura al Tribunal Superior de Justicia de Catalunya (TSJC) que absolviera a Alves de la violación de una joven en Barcelona en diciembre de 2022, al cuestionar la credibilidad de la víctima –con el argumento de que entró voluntariamente con el futbolista en el baño donde ocurrieron los hechos–, e interpretar erróneamente una pericial biológica.

Para el fiscal, el hecho de que la joven accediera a entrar con Alves en el baño donde ocurrieron los hechos “no puede racionalmente interpretarse como una aceptación voluntaria de cualquier práctica sexual que ocurriese dentro. Sería retroceder siglos en la valoración del consentimiento”, razona.

Asimismo, la Fiscalía considera que el TSJC introdujo en su sentencia hechos nuevos “arbitrarios” que no incluía la de primera instancia –que condenó a Dani Alves a cuatro años y medio de cárcel–, al considerar acreditado que la denunciante tenía restos de semen del acusado en la boca, lo que contradice su versión de que no practicó ninguna felación al futbolista.

Para el ministerio público, esa conclusión del Tribunal Superior de Justicia de Catalunya –que fue clave en la absolución de Alves– es equivocada, dado que los informes periciales “dejan claro” que la presencia de ADN del acusado en la boca de la joven “puede deberse a besos, bebida compartida o contacto con células epiteliales distintas del pene”, sin que se detectaran restos de esmegma.