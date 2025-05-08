“Traeré la Champions”

Publicado por Agències Creado: Actualizado:

Lamine Yamal fue uno de los jugadores que se mostró más afectado tras la eliminación del Barcelona en la Champions League ante el Inter en la prórroga (4-3). Después de abandonar el terreno de juego, donde tuvo que ser consolado por varios de sus compañeros e incluso Hansi Flick, que se acercó a darle un abrazo, el futbolista de 17 años se pronunció en redes sociales. Subió una publicación a su perfil de Instagram con varias fotos del partido y un mensaje esperanzador para el futuro del Barça. “Lo hemos dado todo, este año no ha podido ser pero volveremos, no tengáis ninguna duda “culers”. No pararemos hasta dejar a este club donde se merece, en lo más alto. Cumpliré mi promesa y la traeré a Barcelona, no pararemos hasta conseguirlo. Pero el domingo es otra final y hay que estar todos juntos. ¡Visca el Barça!”, escribió el extremo.

Lamine hizo un partido de escándalo ante el Inter. Solo basta con ver el número de remates que hizo (9) de los que cinco fueron entre los tres palos con el resultado de grandes paradas del guardameta interista Sommer, y en otra ocasión el poste impidió que marcara. Siguiendo con la estadística completó 43 pases de un total de 57 y salió airoso en 14 de 20 regates intentados, volviendo locos a los defensores italianos que siempre acudían en número de dos, tres y cuatro para tapar las acometidas del joven delantero azulgrana.

La Champions queda ahora aparcada hasta la próxima temporada. Lamine Yamal ya tiene en mente otro reto a corto plazo como es el clásico liguero del domingo ante el Real Madrid (Montjuïc, 16.15 h./Movistar LaLiga). El Barça parte con cuatro puntos de ventaja respecto al Real Madrid cuando quedan cuatro jornadas para terminar la temporada. Una victoria significaría tener la Liga prácticamente en el bolsillo.

El equipo de Flick debe afrontar posteriormente los encuentros ante el Espanyol, Villarreal y Athletic Club con la intención de poner la guinda a una temporada que probablemente no sea redonda por la pérdida de la Champions League, pero que ha hecho recuperar la autoestima a los aficionados azulgranas.

Laporta culpa de la eliminación al árbitro

El presidente del FC Barcelona, Joan Laporta, reconoció ayer como “muy duro” el golpe de la eliminación en semifinales de la Liga de Campeones, la cual ligó a las “decisiones arbitrales”, y pidió a la afición seguir apoyando al equipo de cara al trascendental Clásico del domingo contra el Real Madrid por la Liga. “El mensaje es de agradecimiento, a los más de 4.000 aficionados que viajaron a Milán se lo merecen todo, pero también a todos los culés que durante toda la temporada están dando apoyo a nuestros jugadores y a Hansi para que logren los objetivos que nos hemos marcado”, dijo en declaraciones a los medios del club azulgrana.

“Los comentarios del Barça son ridículos”

El colegiado polaco Szymon Marciniak habló tras el partido para ‘Al Qahera’, tal como recogieron varios medios. “Marciniak respondió a estas críticas en declaraciones exclusivas a El Cairo News”, destaca el señalado medio egipcio. Sobre las palabras de Flick y varios futbolistas tras el partido, destacó que: “Sus comentarios son ridículos. ¿Qué puedo decir de estos comentarios estúpidos? No le hice daño a nadie”, declaró.

“No han querido que lleguemos a la final”

El centrocampista azulgrana Gavi se manifestó abatido en sus redes sociales y criticó el arbitraje que el Barça tuvo en Milán. “No han querido que lleguemos a esa final porque con la temporada que estamos haciendo estaban cagados. Da igual los años que llevemos sin ganar la Champions, aunque sé que es muy duro y desearía ganarla cada año. Sé que llegará”, aseguró.