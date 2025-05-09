Balaguer espera a 950 ciclistas

Publicado por REDACCIÓ Creado: Actualizado:

Balaguer acogerá el domingo 17 de mayo la decimoquinta edición de la marcha cicloturista Montsec-Montsec, una prueba que se ha convertido en un clásico del calendario del ciclismo en ruta y que espera la participación de unos 950 ciclistas, entre los tres recorridos de competición.

Como en las anteriores ediciones de la prueba, la Montsec-Montsec contará con el recorrido Gran Fons, de 190 kilómetros y 3.300 metros de desnivel positivo acumulado; el recorrido Mitjà Fons, de 140 km y 2.050 metros de desnivel positivo; y el Challenge, una ruta de 80 kilómetros y 1.300 metros de desnivel positivo acumulado.

La prueba volverá a tener la salida (a las 8.00) y la llegada en el pabellón Inpacsa de Balaguer y los tres recorridos deberán subir el Alt de Vilanova de la Sal, el puerto de Àgel y el Coll de Comiols, la última subida para la prueba Challenge.