El CP Bordeta, segundo en el Catalán de dobletes

El equipo del Club Petanca Bordeta, formado por Aarón Axel, David Pérez y David Pizarro, se proclamó subcampeón de Catalunya en la modalidad de Dobletes, lo que les permitió clasificarse para el Campeonato de España que tendrá lugar, del 17 al 19 de octubre, en la localidad murciana de Lorca.

El Campeonato de Catalunya tuvo lugar el pasado fin de semana en Rubí y la victoria fue para el Trajana CP de Barcelona, mientras que la tercera posición fue para el Gran Via CP, también de Barcelona.

Otro club leridano, el Seu de Lleida Club Petanca, finalizó en la cuarta posición, en este caso con el equipo formado por José Castillo, Miguel Ángel López e Ian López. La quinta posición en este campeonato de Catalunya fue para el Sants CP, también de Barcelona.