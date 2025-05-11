Marc recupera el liderato

Publicado por Agències Creado: Actualizado:

Marc Márquez (Ducati Desmosedici GP25) sentenció con autoridad su sexta victoria consecutiva en una carrera ‘sprint’ al vencer ayer la del Gran Premio de Francia de MotoGP en el circuito ‘Bugatti’ de Le Mans, que registró un pleno de pilotos españoles con Àlex Márquez (Ducati Desmosedici GP24) y Fermín Aldeguer (Ducati Desmosedici GP24) sobre el podio.

Marc Márquez es de nuevo líder del Mundial con dos puntos de ventaja sobre su hermano Àlex, que ha concluido segundo todas las carreras ‘sprint’ de la temporada, mientras que el tercer clasificado del Mundial, el italiano Francesco ‘Pecco’ Bagnaia (Ducati Desmosedici GP25) se cayó en la segunda vuelta y se quedó sin puntuar. El mayor de los hermanos de Cervera, que llegaba a Le Mans en la segunda posición de la general a un punto de Àlex, necesitó seis vueltas para adelantar al ‘poleman’, el francés Fabio Quartararo (Yamaha), y ya no abandonó la cabeza de carrera, sellando su sexto triunfo en carrera sprint este año.

Ahora, con esta nueva victoria, el óctuple campeón mundial comanda la clasificación de la categoría reina con 151 puntos, dos más que su hermano, y 31 más que el tercero, el italiano Francesco Bagnaia (Ducati).

Marc Márquez intentó sorprender a Fabio Quartararo en la salida y, de hecho, lo consiguió, pero al llegar a la primera curva el sistema de bloqueo de la suspensión trasera no se soltó y el leridano se vio obligado a abrirse, lo que aprovechó el francés para recuperar la primera posición que le había dado la ‘pole position’.

Quartararo pegó un tirón muy fuerte que estiró el grupo de cabeza, en el que estaban Marc Márquez, Àlex Márquez y Francesco ‘Pecco’ Bagnaia, que se fue por el suelo en la curva tres de la segunda vuelta, lo que benefició a Fermín Aldeguer, que se ‘encontró’ con la cuarta posición.

Al comienzo de la séptima vuelta Marc intentó por primera vez superar a Quartararo, pero el francés le devolvió el adelantamiento, aunque antes de concluir ese séptimo giro ya lideraba la carrera y no cedió en el resto de la misma para ganar y recuperar el liderato.

Marc Márquez prefiere “salir bien los domingos”

Marc Márquez dijo que “de momento los sábados” se le “están dando muy bien, pero preferiría que fuese al revés, “salir bien los domingos y sacar algún sábado”. “Bueno, al final la velocidad está, la confianza también, así que mañana –por hoy– veremos si podemos intentar seguir con la misma dinámica y con la misma concentración, sobre todo sin cometer ningún error”, destacó el de Cervera, nuevo líder del Mundial.